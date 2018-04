Quick-Step har i denne sæson vundet masser af cykelløb - senest med Niki Terpstras triumf i søndagens klassiker Flandern Rundt for snuden af Mads Pedersen (Trek).

Søndag venter brostensklassikeren Paris-Roubaix, som er et af årets højdepunkter i cykelsporten.

Og Quick-Step regnes igen som et af de hold, der kan stille op med en mulig vinder.

Ifølge Brian Holm, der er sportsdirektør hos Quick-Step, skyldes en del af succesen i år, at rivaler som Peter Sagan, Sep Vanmarcke og Greg Van Avermaet er gået en anelse ned.

»Til trods for at det er nogle af verdens bedste cykelryttere, så er det, som om både Sagan og Van Avermaet har været en kvart procent dårligere end sidste år. Jeg er ikke sikker på, at vi er blevet bedre. Jeg tror, vi har den samme filosofi og bredde,« siger Brian Holm.

I de foregående år har Sagan, Van Avermaet og Vanmarcke haft momenter, hvor de har kørt så stærkt, at ingen andre kunne følge med.

»Nu kan vi sidde med dem, når de kører på de små stigninger. Det er, som om styrkeforholdet i klassikerne er blevet udvisket lidt, så vi har nemmere ved at være med nu,« siger Brian Holm.

De seneste år har Quick-Step været gode til at avle unge sultne talenter og hente mere etablerede stjerner som Elia Viviani og Philippe Gilbert. Det har været med til at skaffe sejre.

»Vi har været det mest vindende hold siden 2012. Det er der sådan set ikke noget nyt i. Jeg bider mærke i, at ryttere, der forlader holdet, ikke præsterer helt det samme længere. Og nye ryttere, vi køber, som Viviani og Gilbert, begynder at præstere,« siger Brian Holm.

Taktisk forsøger Brian Holm og Quick-Step at have flere esser i ærmet end rivalerne.

»Det er ikke nogen hemmelighed, at vi altid kører med fire-fem ryttere, der kan vinde, medmindre det er en massespurt. Og det kan forvirre fjenden, idet vi knap selv ved det og derfor kører med flere kaptajner. Så er der måske kun to hjælperyttere til at arbejde i starten,« forklarer Brian Holm.

Quick-Step har desuden en filosofi om at give alle ryttere en chance i løbet af en sæson.

»Vores talentudvikling virker glimrende og har gjort det hele tiden. Vi kører mange cykelløb og sørger for, at hver rytter får en chance for at vinde et cykelløb. Ingen er for små til, at vi satser på dem,« siger han.

Og endelig er der ifølge Holm den såkaldte Quick-Step-effekt, hvor en sejr til en kollega kan sprede sig som ringe i vandet.

»Sejre smitter af på hele holdet. Når man ser en rytter vinde i Belgien, så smitter det også af på de andre,« lyder det fra Brian Holm.

/ritzau/