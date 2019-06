Mørkøv og Asgreen tog overskrifterne ved DM, men sportsdirektøren sender store roser til holdets yngste mand.

Målt på antallet af ryttere var Quick-Step oppe imod overmagten ved DM på landevej søndag eftermiddag.

Flere af de danske hold stillede med et tocifret antal ryttere, men da det hele skulle afgøres ud for Esbjerg Musikhus var det med to af Quick-Steps blot tre deltagere allerforrest.

Michael Mørkøv genvandt DM-titlen, mens hans kommende Tour de France-kollega Kasper Asgreen lavede så stærkt et leadout, at han kom i mål som nummer to. Det var lige efter sportsdirektør Brian Holms drejebog.

- At de to kunne blive nummer et og to lige inden Tour de France, det er nærmest mere, end vi kunne drømme om, siger Holm.

- Men puslespillet skal passe. Det var ikke så godt fra starten, og der måtte vi arbejde lidt. Men hvis Asgreen kom først gennem svinget med Mørkøv på hjul, vidste vi, at der var stor chance for, at vi vandt, forklarer han.

Den erfarne sportschef er dog lige så imponeret af holdets tredje - og yngste - rytter, 22-årige Mikkel Honoré, der knoklede hårdt og sørgede for, at ingen af de store danske hold fik held med at komme fri.

- Unge Honoré kørte jo simpelthen fremragende. Han førte feltet første gang, da der kun var kørt 40 kilometer. Siden var han med til at neutralisere to udbrud. Han var vild, siger Brian Holm.

Holm regner med, at Quick-Steps mangeårige holdchef, Patrick Lefevere, er glad for, at Mørkøv kører Tour de France i dannebrogstrikot frem for Quick-Steps holdtrøje.

- Han er sådan lidt konservativ og sætter pris på nationale mesterskabstrøjer. Dem kan vi aldrig få nok af, griner Brian Holm.

Mens Quick-Step satte sig på de to første pladser, kunne det hjemlige ColoQuick-mandskab glæde sig over bronze. Det tilfaldt den hurtige banerytter Niklas Larsen, der blev nummer tre i spurten.

