»Det var en fornærmelse mod cykelsporten at smide ham ud af løbet.«

Sådan siger den danske sportsdirektør Brian Holm efter den meget omtalte episode, der sendte Richard Carapaz ud af Liège-Bastogne-Liège søndag.

Efter et eksplosivt angreb, hvor han fik slået hul til de øvrige konkurrenter, satte Ineos-rytteren sig kort i en aerodynamisk position på cyklen. Men løbskommissæren skønnede, at Carapaz satte sig på overrøret, og da UCI for nylig gjorde det forbudt, blev han kylet ud.

Og det fatter Brian Holm simpelthen ikke.

Carapaz has been disqualified. Thought it would be accepted because seat's point of contact is on the saddle and not on the top tube. #LBL21 pic.twitter.com/WOPVnDisRp — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) April 25, 2021

»Han er med til at skabe et flot løb, og så kvitterer UCI med at smide ham ud,« siger Brian Holm.

Problemet ligger ikke i selve reglen, forklarer han, men derimod i måden, man håndhæver dem på.

»Reglerne er fine nok. Det er fint, at man ikke sidder på overrøret og med brystet på styret. Det ender med, at man bliver slået ihjel. Folk, der siger det modsatte, ved ikke, hvad de snakker om,« forklarer han.

For knap en måned siden blev schweiziske Michael Schär smidt ud for at kaste en drikkedunk hen til en tilskuer under Flandern Rundt, fordi det skete uden for den såkaldte affaldszone.

Du kan se det famøse flaskekast, der kostede Michael Schär deltagelsen i Flandern Rundt, i toppen af artiklen.

Også det er et eksempel på utrolig dårlig dømmekraft, mener Holm.

»Det udstiller moderne cykling og er et godt billede på verdens tilstand lige nu. Det går for vidt nogle gange. Giv vedkommende en bøde, men lad være med at smide ham ud!« fastslår sportsdirektøren.

»Fair nok at straffe folk, hvis det er alvorligt, men i de her situationer skal man altså have lidt elastik. Hvad gør man den dag, en rytter har ført Tour de France i 17 dage, og han kommer til at sætte sig ned på overrøret? Smider man ham ud? Det ville være en katastrofe for cykelsporten.«

Det er så meget mangel på respekt Brian Holm om håndhævelsen af nye regler.

En ting er at straffe folk, som ikke har gjort noget farligt eller alvorligt.

Noget andet er at flå folk ud af løb, som træner året rundt og lever en ekstrem livsstil i jagten på succes.

»Nok må være nok. Smide folk ud af løb som Carapaz i søndags, der lever som munke, træner benhårdt og er meget hjemmefra. Det er så meget mangel på respekt,« siger Brian Holm og fortsætter.

»Man ryster lidt på hovedet. Magen til mangel på konduite. Man skal respektere atleterne og holdene.«