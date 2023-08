Danske cykelryttere har allerede væltet sig i succes i år.

Og når VM i landevejscykling 2023 løber af stablen i Skotland søndag, ja, så er der stor chance for, at det danske succesridt fortsætter.

For med den tidligere verdensmester Mads Pedersen og kraftkarlen Kasper Asgreen som kaptajner - begge i topform - på et hold spækket med danske stjerner som Mattias Skjelmose, Magnus Cort og Søren Kragh har Danmark aldrig nogensinde stillet skarpere til VM-start, end det bliver tilfældet søndag.

Så klar er dommen fra tidligere cykelrytter, sportsdirektør og nu ekspert hos Eurosport, Brian Holm.

Kasper Asgreen og Mads Pedersen er de to helt store håb i Danmarks jagt på VM-titlen.

»Landsholdet er bedre end nogensinde før – det tænker jeg, og det er endda uden at overdrive. Vi kan altså godt drømme om en dansk verdensmester, for ruten passer danskerne godt, og så skal vi bare håbe på regnvejr.«

»Når jeg læser medierne sydpå og særligt i Belgien, så skriver de også, at det er Danmark, man skal holde øje med. Men Belgien har stadig favoritværdigheden i mine øjne, selv om det sagtens kan ende med en tredje vinder. For sådan er cykling,« siger Holm til B.T.

Og ser man på det belgiske landshold, er det da også spækket med stjerner fra den absolutte topklasse.

Wout van Aert, den forsvarende verdensmester Remco Evenepoel og supersprinteren Jasper Philipsen fører an på holdet, der får de fleste andre ryttere i VM-feltet til at ryste i bukserne.

Mads Pedersen er kaptajn sammen med Kasper Asgreen ved VM. Jonas Vingegaard har ikke været til rådighed for det danske landshold denne gang. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Mads Pedersen er kaptajn sammen med Kasper Asgreen ved VM. Jonas Vingegaard har ikke været til rådighed for det danske landshold denne gang. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Men spørger man Brian Holm, så er der én ting, der kan få VM-trikoten til at ende i danske hænder på den knaldhårde rute fra Edinburgh til Glasgow, der ender med en svær teknisk afslutning af ti omgange af 14,4 kilometer med masser af sving og kuperede kilometer:

Intern uro og forskellige interesser hos de belgiske superstjerner, der kan få holdet til at eksplodere.

»Remco Evenepoel vil køre langt udefra, Jasper Philipsen har sagt, at han ikke vil køre en anden favorit i hans hollandske Alpecin-holdkammerat Mathieu van der Poel hjem, mens ingen kan forestille sig, at Van Aert, som i den grad har brug for en sejr, skal køre spurten for Philipsen.«

»Så den belgiske landstræner har mere at tænke over og flere konflikter at forholde sig til. Jeg fornemmer, at danskerne er en enhed uden de åbenlyse konflikter. Det kan danskerne profitere af,« siger Brian Holm.

Forskellige interesser hos Wout van Aert og Remco Evenepoel kan være en fordel for de danske ryttere under VM, mener Brian Holm. Foto: Gian Ehrenzeller/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Forskellige interesser hos Wout van Aert og Remco Evenepoel kan være en fordel for de danske ryttere under VM, mener Brian Holm. Foto: Gian Ehrenzeller/EPA/Ritzau Scanpix

Og den danske landstræner Anders Lund har da også lagt kortene på bordet og nedfældet opskriften for dansk succes.

Asgreen og Pedersen er kaptajner, mens store danske navne som Skjelmose, Søren Kragh Andersen, Magnus Cort, Michael Mørkøv, Mikkel Bjerg og Mikkel Honoré må i arbejdstøjet for kaptajnerne.

»De to kørte så stærkt under Touren, så derfor har de den rolle i år, og det kræver, at nogle af de andre skal ofre sig.«

»Og de kan sagtens begge vinde. Mads kan vinde en eventuel spurt, men jeg tror nu, han kører udefra, og Asgreen kører nok også langt udefra. Samtidig vil jeg også nævne Skjelmose, der kan være en joker i finalen, hvor der hver omgang er omkring 43 sving og kuperet terræn. Det er han teknisk stærk nok til.«

»Så der er ingen tvivl om, at man kan sætte sig foran skærmen og drømme om en dansk guldmedalje,« slutter Brian Holm.

