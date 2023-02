Lyt til artiklen

»Han er fra en anden planet, og det er verdens bedste cykelrytter, vi ser der. Det ser næsten ud, som om han leger med konkurrenterne, ikke?«

Manden, som cykellegende og kommentator Brian Holm omtaler, er fænomenet Tadej Pogacar. Jonas Vingegaards rival ser skræmmende god ud i denne sæson, hvor Pogacar netop har vundet den samlede sejr i etapeløbet Vuelta a Andalusien. Et løb, hvor den 24-årige slovener vandt hele tre etapesejre ud af løbets fem.

Brian Holm finder også verdensstjernen sympatisk, han er vellidt i feltet og leverer topresultater gang på gang. Men det store spørgsmål er selvfølgelig, om Vingegaard bør ryste i bukserne?

»Jeg tror lige så gerne, jeg vil glæde mig over, at Pogacar kører så stærkt nu, så man kan håbe, han ikke kører så stærkt i Touren. Det taler i Vingegaards favør, og det er svært at se, om han kan blive meget bedre end nu, ham Pogacar,« siger Brian Holm og fortsætter:

»Jeg tror ikke, at Vingegaard ryster i bukserne. Jeg tror, han har sin plan, den ligger fast, lige meget hvad man siger. Jeg kunne have min tvivl om, hvorvidt Vingegaard overhovedet følger med i, hvad andre laver. Han har sin opskrift på succes, måske er der mange, der har ideer om det udenom, men de er ligeglade. De har opskriften, der fungerer.«

Jonas Vingegaard indleder sæsonen med det spanske etapeløb O Gran Camiño, som bliver den danske Tour de France-vinders første løb siden Lombardiet Rundt i oktober 2022. Løbet afvikles 23.–26. februar.

Brian Holm er ligeglad med den kritik, som Vingegaard har fået for ikke at stille til start i flere løb. Hvis han vinder Tour de France, er der ikke noget at komme efter.

Men hvis spørgsmålet går på, hvem der er den bedste cykelrytter, er svaret fra Brian Holm et helt andet.

»Det kan du ikke sammenligne. Pogacar er verdens bedste. Jeg synes, han er verdens bedste lige nu, og det synes jeg, han har været de sidste par år. Så kan Vingegaard være bedre den måned nede i Frankrig. Så er der måske en anden, der er bedre til VM og sådan, men over en hel sæson er der nok ikke nogen, der ville sige, at Pogacar ikke er den bedste.«

Til trods for dette ser Brian Holm stadigvæk Jonas Vingegaard som favorit til at stå øverst på podiet i Paris til sommer.

»Det bliver sindssygt. Netop, fordi han nu er favorit, Vingegaard. Derfor glæder man sig mere. Men det kan også gå galt, og vi ved, der ikke skal meget til. Et styrt, en punktering, så bliver han nummer fem, men sådan er sport. Men at kunne sige, at en dansker er blandt favoritterne, det er nok.«

Om Jonas Vingegaard er i lige så god form som hans slovenske rival, kan vi måske få svaret på, når den danske stjernerytter indleder sæsonen med etapeløbet O Gran Camiño. Det er fire etaper fra torsdag til søndag med en afsluttende enkeltstart på 18 kilometer.