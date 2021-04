»Det var, som om han havde forudsagt, at han ville vinde Flandern Rundt.«

Sådan siger Deuceuninck-Quick-Steps sportsdirektør Brian Holm om monsteret Kasper Asgreen, der knuste al konkurrence og vandt det belgiske monument.

Den 26-årige dansker blev professionel for blot tre år siden, men allerede fra starten var rytteren noget særligt, husker Holm og bringer en anekdote på bordet.

»På vores allerførste møde dengang, lige efter han blev ansat, sagde han, at han ville vinde Flandern Rundt,« siger Holm.

Den eneste danske sejr jeg kan komme på, der er ligeså overlegen, det var, da Bjarne vandt Amstel. Brian Holm og Asgreens triumf i Flandern Rundt.

»Det kom frem igen på vores møde fredag aften over Skype. Tom Steels (en af holdets sportsdirektører, red.) mindede ham om det. Dengang sad alle belgierne og kiggede på hinanden, da Kasper sagde det. I fredags sagde de så, at han ville ende med at gøre det. Det gjorde han så.«

Kasper Asgreen leverede en fuldstændig magisk præstation, da han slog Mathieu van der Poel i spurten efter mere end 250 kilometer og løftede armene i vejret.

Som vinderen af et af verdens allerstørste cykelløb.

»Kigger man på danske præstationer, så er det her til historiebøgerne. Det var fantastisk,« siger Brian Holm.

Kasper Asgreen ordnede Mathieu van der Poel i spurten og vandt Flandern Rundt. Foto: STEPHANIE LECOCQ

»Det her er lige under VM. Men det er også måden, han vinder på, der er så imponerende. Han slider de andre op. Han er ikke typen, der bare sidder på hjul hele vejen, simpelthen fordi han kører så stærkt.«

»Den eneste danske sejr, jeg kan komme på, der er ligeså overlegen, det var, da Bjarne vandt Amstel. Han slagtede konkurrenterne.«

Søndag var det tredje gang, at Kasper Asgreen stillede fra start i Flandern Rundt. Og danskeren har nærmest været ustyrlig.

I 2019 blev han nummer to, mens løbet i 2020 rakte til en 13.-plads.

Han puster Mathieu van der Poel og Wout van Aert i nakken Brian Holm om Kasper Asgreen.

I 2021 ender han altså øverst på podiet, og det er her, han leverede det perfekte cykelløb.

»Han kørte med et taktisk overblik lige efter cykelhåndbogen. Lod være med at gå frem på den sidste kilometer, men kørte en lang spurt mod van der Poel, som accelererer som en Formel 1-bil, men på de sidste 50 meter kan Kasper holde den. Han kigger jo op og knækker van der Poel,« siger Holm, der mener, at løbet også i høj grad blev afgjort tidligere.

Her forsøgte Mathieu van der Poel nemlig at forcere løbet, men heller ikke dér gav Asgreen slip. Det slukkede lidt af lyset hos den hollandske forhåndsfavorit.

Faktisk var Holm nærmest aldrig i tvivl, selvom Alpecin-Fenix-rytteren på papiret er hurtigere end Asgreen i en sprint.

Brian Holm mener, at Kasper Asgreen har skrevet dansk cykelhistorie med sin sejr ved Flandern Rundt. Foto: Thomas Lekfeldt

»Da han blev fanget bag styrtet, var jeg bange for, at det var forbi,« siger Brian Holm om det kaos, der opstod med knap 70 kilometer til mål.

»Men ellers kører han noget nær det perfekte cykelløb. Han skal nok ligge oppe blandt de bedste i nogle år endnu. Han puster Mathieu van der Poel og Wout van Aert i nakken,« fortæller Brian Holm.

Der var generelt tale om en virkelig seværdig udgave af det mytiske løb. Styrt, udbrud, forceringer og offensivt cykelløb stod på menuen, og for Brian Holm var det den bedste udgave af løbet, han nogensinde har set.

»Det var det bedste Flandern Rundt, jeg mindes at have set. Fordi det blev til et forfølgelsesløb. Deceuninck-Quick-Step ventede længe på at føre, men så gik der isolationsløb i den. Og så ender det bare med at blive så sindssygt. Løbet skiftede hele tiden,« fastslår den danske sportsdirektør.