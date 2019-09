Annemiek van Vleuten sikrede Holland VM-guld i linjeløbet, mens sølvmedaljen også gik til Holland.

Holland leverede endnu en magtdemonstration i landevejscykling for kvinder, da rutinerede Annemiek van Vleuten lørdag vandt VM-guld i linjeløbet.

Det skete, efter at den 36-årige verdensmester i enkeltstart i 2017 og 2018 kørte solo i over 100 kilometer på ruten fra Bradford til Harrogate i Yorkshire.

Dermed fortsatte Holland med at imponere, og nationens kvinder har i nu i 13 af de seneste 14 VM-løb leveret en rytter til podiet.

Det var tredje VM-guld i træk i landevejscykling til Holland.

Forsvarende verdensmester Anna van der Breggen tog sig af sølvmedaljen i den totalt hollandske dominans, og bronzen gik til Amanda Spratt fra Australien.

Danmark stillede med Amalie Dideriksen, Cecilie Uttrup Ludwig, Pernille Mathiesen, Julie Leth og Louise Norman Hansen, der undervejs udgik med rygsmerter.

Ingen danskere blandede sig i kampen om medaljer til sidst.

Van Vleuten satte tidligt sit angreb ind, og med 87 kilometer igen var hun alene i front med 50 sekunder ned til en gruppe, hvor Cecilie Uttrup Ludwig lå sammen med syv andre ryttere.

Efter 75 kilometer havde forfølgerne et minut op til Annemiek van Vleuten, der bare fortsatte med at give den gas og ikke så sig tilbage. Feltet var da to minutter efter forfølgerne.

De øvrige fire danske ryttere lå i feltet, som med 60 kilometer tilbage havde næsten tre minutter op til van Vleuten, der øgede med halvandet minut til gruppen med forfølgerne.

Her blev der forsøgt angreb på skift, men med over 50 kilometers kørsel alene i benene øgede Annemiek van Vleuten stadig til gruppen med Cecilie Uttrup Ludwig.

Hollænderen kunne se frem til tre omgange inde på rundstrækningen i Harrogate med et forspring på to minutter og 37 sekunder, og hos forfølgerne var der slet ikke enighed om jagten.

Det fik den nye verdensmester i enkeltstart hos kvinderne, Chloe Dygert fra USA, til at angribe fra gruppen med Cecilie Uttrup Ludwig, og danskeren endte i en mindre forsamling længere tilbage, inden hun blev opslugt af feltet.

Dygert lå alene og jagtede hollænderen i front, men amerikaneren gik kold og blev hentet af Anna van der Breggen og Amanda Spratt, der skulle køre om andenpladsen.