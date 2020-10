Verdensmesteren blev væltet af en motorcykel, mens Mathieu van der Poel slog Benelux-rivalen Wout van Aert.

Det lignede en afgørelse mellem en gylden trio, men en motorcykel kom i vejen for verdensmester Julian Alaphilippe, og så endte det som en fantastisk dyst mellem Benelux-rivalerne Mathieu van der Poel og Wout van Aert.

Efter 241 kilometers benhård kørsel i klassikeren Flandern Rundt kom de to alene til mål, og her var den 25-årige hollænder Van der Poel få centimeter bedre end sin et år ældre rival fra Belgien.

Det var hans første sejr i Flandern Rundt, mens han tidligere har vundet Amstel Gold Race.

Det blev et løb med fuld fart og væddeløb fra starten, hvor et udbrud på seks mand kom til at få et pænt forspring. Et utålmodigt felt hentede dem dog allerede 50 kilometer fra mål, og så gik det for alvor løs.

Det store slag gik i gang. Alle de store navne var fremme, og en rasende finale langt ude fra havde taget sin begyndelse.

Verdensmester Julian Alaphilippe angreb på en brostensstigning med 45 kilometer til mål, og det flåede det større felt itu.

De store kanoner Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Dylan van Baarle, Oliver Naesen med flere rykkede alle med, og en front med alle forhåndsfavoritterne blev samlet.

Flere af danskerne havde også gode ben. Kasper Asgreen kom med i fronten, Søren Kragh Andersen arbejdede godt for Tiesj Benoot, mens Mads Pedersen og Michael Valgren måtte slippe de forreste, da Alaphilippe splittede det hele.

Det var endnu et ryk af den ekstremt velkørende verdensmester Alaphilippe, som formede den gyldne trio med hollænderen Van der Poel og belgieren Van Aert omkring Taaienberg-stigningen 38 kilometer fra mål. Enhver cykelelskers drøm at se.

Det var næsten for godt til at være sandt med de tre forhåndsfavoritter og cykelvidundere i en fantastisk finale. Og sådan endte det heller ikke, men det var nok en gang de omdiskuterede motorcyklers skyld.

Med lidt over 30 kilometer til mål var Alaphilippe uopmærksom et øjeblik, og en løbskommissær holdt næsten stille på sin motorcykel i siden af vejen - men stadig på vejen.

Den franske verdensmester hamrede højre side ind i motorcyklen, blev slynget i asfalten, og så var hans Flandern Rundt slut på et øjeblik. Hans smertefulde skrig, mens han lå i asfalten, var ubehagelige og tydede på, at noget var brækket.

Trioen blev til en duo. Men hvilken duo. De to 100-årstalenter fra Holland og Belgien ødelagde nærmest hinandens chancer i nyligt kørte Gent-Wevelgem. Nu skulle de køre 30 kilometer sammen og kæmpe om sejren.

Ingen af dem veg en centimeter fra den andens hjul, og indtil ti kilometer fra mål fungerede samarbejdet upåklageligt, inden der gik lidt taktik i føringsarbejdet.

På den sidste kilometer var det ren spurtduel. Van Aert ville ikke gå frem, tempoet gik helt ned, og bagfra nærmede forfølgergruppen sig.

De to havde dog styr på afstanden, og Van der Poel kunne kort efter grædende juble over karrierens hidtil største triumf efter et vildt og dramatisk løb.

