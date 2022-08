Lyt til artiklen

Det har aldrig været meningen, at Jonas Vingegaard skulle deltage i årets VM i cykling.

Sådan lyder det fra Jumbo-Visma-sportsdirektøren, Merijn Zeeman, der fulgte Jonas Vingegaards Tour de France-triumf på tætteste hold.

»VM var aldrig en del af hans planer, for ruten passer ham ikke,« oplyser han til B.T.

»I de kommende år kommer der forhåbentlig en god rute til ham ved VM.«

Vi kommer ikke til at se Jonas Vingegaard skifte sin gule Jumbo-Visma-trøje ud med den rød-hvide trøje til VM. Foto: BAS CZERWINSKI Vis mere Vi kommer ikke til at se Jonas Vingegaard skifte sin gule Jumbo-Visma-trøje ud med den rød-hvide trøje til VM. Foto: BAS CZERWINSKI

I kølvandet på Jonas Vingegaards sensationelle Tour de France-sejr og en episk cykelsommer i Danmark håbede mange – både cykelfans og specialister – at se danskeren i aktion på den 266 kilometerlange rute i australske Wollongong sidst i september.

Men tidligere på ugen meldte Danmarks landstræner, Anders Lund, at den 25-årige rytter havde meldt afbud til det store endagsløb.

»Jonas havde indikeret, at han nok ville prioritere anderledes. Men vi aftalte at tales ved efter Tour de France. Det fik vi gjort, og det var sådan, det faldt,« forklarede Anders Lund til B.T.

Vingegaard har faktisk aldrig rigtig rimet på VM. Faktisk skal man helt tilbage til 2018 for at se den danske verdensstjerne deltage i VM i cykling.

Dengang var han ikke seniorrytter endnu, men deltog til gengæld i U23-verdensmesterskaberne.

Og til landstrænerens store ærgrelse – der erkendte, at han var »lidt skuffet« – bliver det altså ikke i 2022, at man ser Jonas Vingegaard forsøge at erobre den eftertragtede regnbuetrøje, som Mads Pedersen vandt i 2019.

Nu er det store mål for de kommende måneder Lombardiet Rundt, som køres 8. oktober. Det er sæsonens sidste monument – et begreb, der dækker over sportens største endagsløb.

»Efter Touren havde Jonas brug for noget mental og fysisk restitution. Han har genstartet træningen, og vi håber, at han kan ramme sit topniveau til Lombardiet,« siger Merijn Zeeman.

Anders Lund har indtil videre udtaget fire af otte ryttere, der skal forsvare de danske farver i Australien: Jakob Fuglsang (Israel-Premier Tech), Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo), Magnus Cort (EF Education-EasyPost) og Søren Kragh Andersen (Team DSM).

De resterende fire udtages 29. august.