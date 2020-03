Den danske verdensmester i landevejscykling, Mads Pedersen, har lørdag morgen trukket sig fra etapeløbet Paris-Nice.

Det gør han, selvom hans hold, Trek-Segafredo, fortsætter i løbet.

Det skriver Trek-Segafredo på Twitter.

»Som hold har vi altid sagt, at vi skal respektere myndighederne i denne nødsituation. Mit land har bedt alle danske statsborgere om at komme hjem hurtigst muligt, så i overensstemmelse med holdet starter jeg ikke her til morgen for at respektere den beslutning,« siger Mads Pedersen på holdets Twitter-side.

World Champion @Mads__Pedersen will not start the final stage of #ParisNice. Follow the thread for his statement: pic.twitter.com/bCtjAOzwFz — Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) March 14, 2020

»Det er trist at forlade mine holdkammerater før den sidste etape, men vi mener, at det er det rette at respektere myndighederne. Jeg håber, at vi gav forløsning til alle cykelfans ved at køre i denne uge.«

Beslutningen kommer efter statsminister Mette Frederiksens melding fredag om, at alle danskere bør søge hjem til Danmark hurtigst muligt, mens grænserne lukkes ned lørdag klokken 12.00.

Samtidigt frarådes alle unødvendige rejser ud af landet. Få seneste nyt om coronavirussens udvikling i B.T.s liveblog her.

Lørdag formiddag kom det desuden frem, at holdet Israel Start-Up Nation, der har danske Mads Würtz Schmidt på holdet til Paris-Nice, har trukket sig fra det franske etapeløb forud for dagens etape.

Allerede inden løbet valgte holdene CCC, Team Ineos, Astana og Movistar at trække sig fra alle cykelløb for en periode, mens holdet Bahrain-Maclaren trak sig fra løbet før fredagens etape.

Paris-Nice skulle have været afsluttet med en etape søndag, men den er blevet aflyst.

Lørdagens etape kommer til at blive afviklet, hvor rytterne skal ud på en kuperet rute fra Nice til Valdeblore La Colmiane.

Søren Kragh Andersen (Team Sunweb) vandt enkeltstarten på fjerde etape, mens løbet føres af tyske Maximillian Schachmand (Bora-Hansgrohe).