Bjarne Riis' nye hold vil fortsat have licens i Sydafrika, og der er ingen aftale om en dansk stamme.

Bjarne Riis kaldte det "en stor dag for dansk cykelsport", da han onsdag præsenterede aftalen, der gør Riis og hans partnere Lars Seier og Jan Bech Andersen til medejere af World Tour-holdet NTT Procycling.

Der er dog ikke noget formelt i aftalen, der sikrer, at dansk cykelsport bliver involveret i opbygningen af holdet, som Riis med titel af team manager har ansvaret for.

Faktum er, at holdet er registreret som sydafrikansk, og det er uklart, om den engang med tiden overgår til Danmark.

- Licensen ligger fortsat i Sydafrika. Det er noget, vi kigger på, om den i fremtiden skal flyttes eller ej. Det er ikke så afgørende, siger Bjarne Riis.

- Der ligger ikke noget i aftalen om, at holdet skal være specielt dansk eller specielt sydafrikansk.

- Vi er enige om, at det er et internationalt hold, og vi tror på, at hvis vi har ambition om at skabe et af verdens bedste cykelhold, så skal det være internationalt, fastslår den nybagte team manager.

På Bjarne Riis' tidligere hold havde man altid en bred stamme af danske ryttere til at supplere de udenlandske topnavne.

I den sportslige sektor har NTT Pro Cycling foreløbig rytterne Michael Valgren og Andreas Stokbro med dansk pas.

Hvorvidt Riis' indflydelse vil give holdet et tungere dansk udtryk, er et åbent spørgsmål. Men det er heller ikke afgørende, fastslår Riis.

- Vi tror på, at så længe Douglas Ryder (holdets sydafrikanske grundlægger, red.) er involveret i det her, så er der et afrikansk islæt. Så længe vi er involveret, så er der et dansk islæt. Det tror jeg ikke kan undgås.

- Jeg har haft hold i snart 20 år. Ligegyldigt hvor meget, jeg har forsøgt at gøre det internationalt, så er jeg altid endt med en eller anden form for dansk base.

- Det vil der også være fremadrettet, for der er stor interesse i Danmark, siger Bjarne Riis.

/ritzau/