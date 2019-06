Det var hidtil en offentlig hemmelighed.

Nu bekræfter ejer af Trek-Segafredo-holdet, Massimo Zanetti, nyheden, alle har ventet på. Vincenzo Nibali skifter til det amerikansk-italienske hold i 2020.

Det skriver La Gazzetta dello Sport.

»Jeg ville virkelig have ham til holdet, og til sidst gjorde jeg det,« siger Massimo Zanetti i den italienske avis.

Vincenzo Nibali var selvsagt en publikumsfavorit under årets Giro d'Italia. Foto: LUK BENIES Vis mere Vincenzo Nibali var selvsagt en publikumsfavorit under årets Giro d'Italia. Foto: LUK BENIES

»Vi skal have en familiær relation. Det finder Nibali på holdet, og vi kommer til at skabe et hold på et højt niveau rundt om ham. (...) Jeg er overbevist om, at han fortsat har to år på den højeste hylde.«

Italienske Vincenzo Nibali er 34 år, men har lige bevist ved årets Giro d'Italie, at han ikke er færdig med cykelsporten.

Nibali endte på en flot andenplads godt et minut efter vinderen Richard Carapaz fra Movistar, men italieneren er stadig en af cykelsportens største navne.

Både Vincenzos bror Antonio Nibali, rytterens træner, Paolo Slongo samt hans massør og læge skifter også med over til Trek-Segafredo.

»Med Vincenzo bliver vi 'italienere', selvom Trek er amerikansk og vil have atleter fra forskellige nationaliteter. For mig er det umuligt at være en del af cykelsporten uden at have en historisk kerne fra nationer som Italien, Frankrig og Belgien,« siger Massimo Zanetti, som gerne vil gøre holdet mere italiensk.

Nibali er en af de få aktive ryttere, der har vundet alle tre Grand Tours: I 2010 vandt han Vuelta a España, Giro d'Italia vandt han både i 2013 og 2016, mens han vandt Tour de France i 2014.

Chris Froome er den eneste anden aktive rytter, som har vundet alle tre store etapeløb, og Nibali har i alt 11 podiepladser på CV'et fra Grand Tours.

Vincenzo Nibali kommer fra holdet Bahrain-Merida, hvor han har kørt de seneste tre sæsoner. Tidligere har Nibali kørt for Fassa Bortolo, Liquigas og Astana.