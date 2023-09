'«Vi skal jo ikke gå og gemme på noget.«

Den danske matchvinder i søndagens uhyre vigtige 1-0-kvalifikationssejr over Finland, Pierre-Emile Højbjerg, udtrykte efter kampen en lille men bemærkelsesværdig utilfredshed med landstræner Kasper Hjulmands taktik til opgøret mod de defensive finner.

Danskerne startede med fire forsvarsspillere - men Højbjerg havde hellere set, at holdet var startet med tre mand i bagkæden, som holdet havde stor succes med i Hjulmands første år som landstræner.

»Vi er nødt til huske os selv som hold på, hvad det er, vi er gode til. Hvad det er, der gør, at vi får fyldt Parken,« lød det fra Højbjerg, der derefter blev direkte spurgt, om holdet skal gå tilbage til det gamle system.

Landstræner Kasper Hjulmand før EM-kvalifikationskampen mellem Finland og Danmark på Olympiastadion i Helsinki, søndag den 10. september 2023. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Landstræner Kasper Hjulmand før EM-kvalifikationskampen mellem Finland og Danmark på Olympiastadion i Helsinki, søndag den 10. september 2023. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

»Det er jo ikke mig, der ... hmm ... ja ja, vi skal jo ikke gå og gemme på nogle ting. Det der 3-4-3 giver lidt mere dynamik i holdet. Giver lidt flere lag.«

Så I skulle have spillet på den måde fra starten af i denne kamp?

»... (længere pause, red.) ... Ja. Det er det, vi har været gode til. Men det er ikke systemet, der afgør det udtryk, man har. Det kommer fra holdet og det intensitet og attitude, du kommer med.

»Træneren er utrolig dygtig til at sætte holdet op til den modstander, vi skal møde - men i landsholdsfodbold har du få træninger sammen i forhold til at skærpe nogle ting. Og det er klart, at når noget har fungeret over længere tid, så synes jeg ikke, at der er noget galt i at være stædig,« lød det fra den danske Tottenham-stjerne, der skyndte sig at tilføje:

»Men jeg synes heller ikke, at der er noget galt i at udvikle og lægge på.«

Med Pierre-Emile Højbjergs sene scoring ryger Danmark op på EM-kvalifikationsgruppens førsteplads.