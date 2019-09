Casper Folsach må sætte cykelkarrieren på pause som følge af hjerteproblemer, oplyser hans hold, ColoQuick.

Den danske cykelrytter Casper Folsach sætter karrieren på pause på ubestemt tid på grund af hjerteproblemer.

Det skriver hans hold, ColoQuick, på sin hjemmeside.

Folsach er blandt verdens bedste baneryttere og har en lang række VM-medaljer på sit cv. Han har været udset til at spille en stor rolle på Danmarks 4000 meterhold ved OL i Tokyo næste år.

Efter en række omfattende lægeundersøgelser på grund af hjerteproblemer har han set sig nødsaget til at stoppe med at køre cykelløb, medmindre der opstår behandlingsmuligheder for problemet.

- Jeg har gennemgået en række undersøgelser, hvor en MR-scanning har vist, at jeg har arvæv på hjertet, som skyldes en hjertemuskelbetændelse (myokarditis) tidligere i mit liv, fortæller Casper Folsach.

- Det kan forklare, hvorfor jeg oplever de ekstra slag, mit hjerte slår, når jeg når op i nærheden af min maksimale puls. Jeg kan derfor sagtens træne normalt og har også dagligt været på træningsture med mine cykelkammerater.

Folsach fortæller, at han har konsulteret nogle af de bedste læger på området, og de har alle anbefalet en pause. Han har dog ikke opgivet håbet om at vende tilbage. Han vil også tale med udenlandske læger.

– Jeg har trods alt brugt tæt på 20 år af mit liv på at blive en dygtig cykelrytter, men mens mit liv som cykelrytter er sat på pause, mener jeg, at alle muligheder, måske gennem en operation, skal undersøges, siger han.

Pausen kommer på et uheldigt tidspunkt, hvor den 26-årige Folsach havde udsigt til spændende sæsoner.

- Det har været en bitter pille at sluge, fordi jeg havde set frem til de næste halvandet til to år. Jeg havde indtil for få uger siden haft to ting for øje, siger Folsach og forsætter:

- Jeg skulle køre så stærkt som muligt på banen til OL og forhåbentlig vinde en guldmedalje, og så skulle jeg bruge 2021 til at prøve at blive så god på landevejen som muligt, og leve det liv, som det nu medfører, men desværre.

Landstræner Casper Jørgensen, der har været træner for Folsach siden 2010, har det sportsligt skidt med Folsachs usikre fremtid.

- Det er meget trist at se en så stærk rytter stoppe på den måde i en så ung alder, indleder landstræneren.

- Han står midt i en utrolig flot karriere, hvor han allerede i en meget ung alder har opnået ting, både nationalt og internationalt, som kun ganske få cykelryttere har prøvet.

- Han har vundet OL-medalje og adskillige VM-medaljer, og det kunne være blevet til meget mere, hvis sygdommen ikke havde sat en stopper – i bedste fald midlertidig – for hans karriere, siger Casper Jørgensen.

Folsach skulle efter planen skifte til det norske prokontinentalhold Uno-X fra 2020.

I 2019 har Casper Folsach blandt andet kørt sig til en 13.-plads ved DM i enkeltstart.