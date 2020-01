En hjertefejl betyder, at Vasil Kiryienka har kørt sit sidste professionelle cykelløb i karrieren.

Det oplyser hans hold, Ineos, torsdag på sin hjemmeside.

»Det er en virkelig trist dag for mig, men det er den rigtige beslutning baseret på de råd, jeg har fået af den medicinske stab. Jeg har haft en vidunderlig karriere og nydt hvert et minut af at cykle med dette hold,« siger Kiryienka.

»Det har været en utrolig rejse, og jeg er taknemmelig for at den støtte, jeg har modtaget gennem hele min karriere.«

Vasil Kiryienka. Foto: Glyn KIRK Vis mere Vasil Kiryienka. Foto: Glyn KIRK

Den 38-årige hviderusser var ude i starten af sæsonen på grund af hjertefejlen, men viste så sin form, da han vandt enkeltstarten European Games i hjemlandet.

Alligevel var det ikke forsvarligt at fortsætte på cyklen.

Vasil Kiryienka gjorde sig særligt bemærket som en stærk hjælperytter, der gang på gang tog store føringer for sine kaptajner i fronten af feltet.

Han var blandt andet med til at grundlægge den samlede sejr for Chris Froome i Tour de France i 2013, 2016 og 2017, ligesom han også var en del af det Sky-mandskab, der sammen kunne føre Froome til sejr i Giro d'Italia i 2018.

Foto: LIONEL BONAVENTURE Vis mere Foto: LIONEL BONAVENTURE

Nyheden behager heller ikke Ineos-bossen Dave Brailsford.

»Det er skuffende for 'Kiry' og for os som hold. Han er en af de største holdkørere i sin generation. Når en rytter i udbrud kiggede tilbage og så 'Kiry' med den åbne trøje i fronten af feltet, vidste de, at deres dage var talte,« siger han blandt andet.

Individuelt var han største sejr, da han i 2015 blev verdensmester i enkeltstart. Derudover har han vundet to etaper i Giro d'Italia samt én etape i Vuelta a España.

Han nåede også at blive national mester i enkeltstart hele fem gange.