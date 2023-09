Der er gået en uge, siden Sepp Kuss tog karrierens absolut største sejr i Vuelta a España.

Både under og efter den spanske Grand Tour har cykelfans spekuleret i og drømt om, hvorvidt amerikaneren i fremtiden skifter rollen som løjtnant for Jonas Vingegaard ud med en ny som klassementkaptajn.

Skal Kuss også forsøge at vinde Tour de France og andre store løb, som danskeren endda åbnede op for under den historiske Vuelta?

Men intet er ændret, forsikrer både Vuelta-vinderen og Jumbo-Visma-chef til Wielerflits.

Det var historisk, da de tre Jumbo-holdkammerater stod på podiet i Madrid. Foto: Susana Vera/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Det var historisk, da de tre Jumbo-holdkammerater stod på podiet i Madrid. Foto: Susana Vera/Reuters/Ritzau Scanpix

»Jeg kan stadig være den samme rytter bagest i feltet, men der vil være større forventninger fra omverdenen,« siger Sepp Kuss.

»Men jeg skal ikke stille for store forventninger til mig selv. Jeg skal fortsætte, som jeg altid har gjort.«

»Jeg har helt sikkert ikke mistet glæden ved at tjene,« fortsætter han med henvisning til sin hidtidige rolle som luksusløjtnant for Jonas Vingegaard.

Amerikaneren har dog lært en hel del af at køre efter sejren i Vueltaen.

»Den mentale del. At køre et løb, hvor du kan miste alt. Normalt har jeg intet at tabe, fordi jeg bare fokuserer på at gøre mit arbejde godt. Men at være fokuseret hver dag og få det maksimale ud af hver etape er ikke nemt mentalt,« erkender han.

Jumbo-Vismas sportsdirektør Marijn Zeeman slår fast, at intet behøver at ændre sig omkring Sepp Kuss' rolle på holdet de kommende år.

Han mener dog samtidig, at Vuelta-vinderen sagtens kan vinde endnu et stort etapeløb for Jumbo-Visma.

Men det bliver næppe Tour de France, han kører som kaptajn.

Jonas Vingegaard og Sepp Kuss. Foto: Manuel Bruque/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Jonas Vingegaard og Sepp Kuss. Foto: Manuel Bruque/EPA/Ritzau Scanpix

»Det er ikke hans personlighed. Han elsker det på den her måde, og han kan også i høj grad nyde det, når Jonas vinder Touren eller Primoz vinder Giroen.«

»Han er lige så stolt af det, som han er af at vinde selv,« fortsætter Zeeman.

Jumbo-Vismas trekløver dominerede Vueltaen og tog alle tre podiepladser i klassementet.

Det var desuden første gang, at ét hold har vundet alle tre Grand Tours samme år – endda med tre forskellige ryttere.