Onsdag blev det fra officielt hold slået fast: Tour de France anno 2020 skal køres fra 29. august til 20. september.

Selvom det selvsagt er umuligt at forudse, hvordan corona-krisen udvikler sig indtil da, virker det nu mere end sandsynligt, at verdens største cykelløb bliver afviklet dér.

Men det bliver en usædvanlig udgave af løbet for både ryttere og tv-rettighedshavere, som skal være med til at skabe et løb, der egentlig skulle være afholdt fra 27. juni til 19. juli.

»Det er rart, at der er sat en dato på det, men med den sundhedssituation vi er i, ved vi jo ikke, hvordan det ser ud til den tid. Så det kan meget vel blive rykket igen. Men jeg er da lettet over, at man har valgt den plan og ikke bare har valgt at aflyse,« siger Deuceuninck-Quick Steps danske veteran Michael Mørkøv.

Vi kommer til at være rigtig mange, der er presset og stresset over, at vi skal køre os til en kontrakt så hurtigt som muligt Mads Würtz Schmidt, Israel Start-Up Nation

»For mig var det egentlig ikke et realistisk scenarie, at det skulle aflyses. Jeg har hele tiden følt, at lige præcis Touren nok skulle blive gennemført på den ene eller den anden måde. Det er det bærende løb i vores sport.«

Det er endnu uvist, hvorvidt det lader sig gøre at planlægge løb op til Tour de France, så rytterne har bare en smule konkurrencekilometer i benene efter træning i månedsvis.

»Løbene op til er uhyre vigtige i forhold til at få ro omkring hvorvidt, man har gjort sit hjemmearbejde godt nok. Det er dér, at man finder ud af, hvor man står i forhold til konkurrenterne,« siger Michael Mørkøv.

Normalt ligger mindre etapeløb som Critérium du Dauphiné og Schweiz Rundt kort inden Tour de France, så rytterne kan bruge dem som optakt til det ikoniske etapeløb.

Mads Würtz Schmidt kørte sit første Tour de France i 2019, da han kørte for Katusha. Nu håber han på at køre løbet for sit nye hold Israel Start-Up Nation. Foto: ALAIN JOCARD Vis mere Mads Würtz Schmidt kørte sit første Tour de France i 2019, da han kørte for Katusha. Nu håber han på at køre løbet for sit nye hold Israel Start-Up Nation. Foto: ALAIN JOCARD

Om det bliver tilfældet, finder vi først ud af senere på året, men Mads Würtz Schmidt fra Israel Start-Up Nation er enig med sin danske kollega.

»Alle kommer til at være friske, men der er nok heller ikke nogen, der kommer med løb i benene. Mange kommer ud af en lang træningsperiode og tror, at de er verdensmestre, men når man kører cykelløb igen, finder man hurtigt ud af, at de andre også har trænet,« siger den 26-årige rytter.

»Det er først på startstregen, at man finder ud af, om man er i god form og klar. At det så sker ved Tour de France er meget specielt.«

Mads Würtz Schmidt forklarer også, at udtagelsesprocessen til løbet bliver en helt anden.

I fjor kørte danskeren sit første Tour de France, og i år er han også blandt de, der er i spil til en plads.

Han kan dog ikke være sikker på en udtagelse endnu.

»I forhold til udtagelsesprocessen til Touren er der ingen løb at læne sig opad. Det bliver altsammen ud fra træningsfiler og fornemmelser, samt hvem holdet tror på.«

Før, under og umiddelbart efter Tour de France er traditionelt også dér, at der forhandles om mange af feltets kontrakter.

Løbsdirektør Christian Prudhomme siger til L'Équipe, at det er »essentielt, at rytterne har to måneder inden Tour-start: En god måned, hvor de kan træne, og derefter nogle uger med mindst et vigtigt løb.« Foto: GUILLAUME SOUVANT Vis mere Løbsdirektør Christian Prudhomme siger til L'Équipe, at det er »essentielt, at rytterne har to måneder inden Tour-start: En god måned, hvor de kan træne, og derefter nogle uger med mindst et vigtigt løb.« Foto: GUILLAUME SOUVANT

I år bliver det formentlig anderledes, da mange hold fortsat går en usikker fremtid i møde rent økonomisk.

Derudover får ryttere, der jagter en kontrakt til 2021, mindre tid til at vise sig frem i for at finde en arbejdsgiver til det nye år.

»Så snart løbene begynder, kommer vi (Mads Würtz har ikke selv kontrakt til 2021, red.) til at være rigtig mange, der er presset og stresset over, at vi skal køre os til en kontrakt så hurtigt som muligt,« siger Israel Start-Up Nation-rytteren.

Udsættelsen af Tour de France får betydning for rytterne, men det påvirker også TV 2, der har rettigheder til det franske etapeløb.

»Selvfølgelig er der forskel på at sende i juli måned, hvor de fleste har sommerferie, som vi har været vant til, og så lave det på det her tidspunkt,« siger TV 2's sportschef Frederik Lauesen.

Alligevel gør det ikke den store forskel for tv-stationen.

»Vi tager udgangspunkt i det setup, som vi har og plejer at have. Så må vi skære det til, når vi har fundet ud af, om vi skal sende mere eller mindre i forhold til, at det ligger dér, hvor det gør. Men overordnet set er vi lykkelige for, at Tour de France trods alt ikke er blevet aflyst. Det er en god nyhed for os på TV 2,« siger Frederik Lauesen, der dog endnu ikke kan fortælle, hvad de nye datoer konkret vil betyde.

»Om det får indfydelse på vores dækning, det skal vi til at kigge på. Det ville være rent gætværk at sige noget om nu.«