Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der er koldt på toppen.

Jonas Vingegaard har haft et forrygende 2022, og i år skal han forsvare tronen i verdens største cykelløb.

En hård opgave, som han ikke vil tage på sig for længe, vurderer han.

»Vi har jo snakket om, at der er mange cykelryttere, der fortsætter med at være sportsdirektører efterfølgende og derfor stadig rejser meget, og det synes vi ikke er en god idé efter karrieren,« siger Vingegaard til Billed-Bladet og fortæller, at man ikke kommer til at se ham køre som 35-årig eller derover.

Det er for lang tid at være væk fra familien, mener han.

I artiklen forklarer hans kæreste Trine også, at de ikke har planer om at forlade Glyngøre til fordel for et sted som Monaco, hvor mange cykelryttere søger hen. Hun håber, at hendes berømte partner vil stoppe sin aktive karriere, mens hans stadig er på toppen, så afslutningen – om mange år – ikke bliver nede i en bølgedal.

Lige nu rider Jonas Vingegaard dog på en bølge.

Han er blevet kaptajn for Jumbo-Visma, når der skal køres Tour de France, og så ryddede han bordet ved Sport 2022-showet, der blev sendt lørdag.

Han blev både tildelt B.T. Guld-prisen, hvor det er atleterne selv, der afgiver stemmerne, og titlen som Årets Sportsnavn.