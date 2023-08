Jonas Vingegaards forberedelser til Vueltaen har været én stor undtagelse i forhold til, hvad han er vant til.

For han og familien har selv kunnet vælge, hvor træningen skulle foregå i modsætning til inden Tour de France, hvor den stod på træningslejre i Spanien og Frankrig.

Det fortæller Jonas Vingegaards træner Tim Heemskerk til B.T.

»Op til Vueltaen har det været noget andet. Tiden er knap, og rytterne, der har kørt Tour de France, har været væk hjemmefra i meget lang tid.«

Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) ruller af efter tredje etape af Tour de France, 193, 5 km fra Amorebieta-Etxano, ind i Frankrig til Bayonne, mandag den 3. juli 2023. (Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix) Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) ruller af efter tredje etape af Tour de France, 193, 5 km fra Amorebieta-Etxano, ind i Frankrig til Bayonne, mandag den 3. juli 2023. (Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix) Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

»I denne her forberedelse valgte han et sted at træne i bjergene med familien, som tog med. Det er vigtigt, at han er sammen med familien, så de kan slappe af sammen på de rigtige tidspunkter, og han kan træne de næste.«

Kigger man på tidligere i år, har Jonas Vingegaard været på højdetræningslejr cirka to måneder.

Først tre uger i februar, så tre uger i maj inden Critérium du Dauphiné, og så igen to uger umiddelbart inden Tour de France.

»Jeg ville ikke presse ham til at gøre det igen. I denne uge er han og familien i Lugano-området (ved grænsen mellem Schweiz og Italien, red.), og det var de også en del af sidste uge.«

Ifølge Tim Heemskerk går Jumbo-stjernens forberedelser godt.

Han føler sig godt tilpas, er det rigtige sted både mentalt og fysisk og er p.t. i gang med den hårdeste træningsuge.

»Det er den vigtigste uge, med flest timer, men også den sidste med rigtig træning,« siger Tim Heemskerk om ugen, der slutter denne søndag, d. 20. august.

Vuelta a España starter i slutningen af den kommende uge, d. 26. august.

»Op til starten har han såkaldt taper-week. Det er den uge, hvor man rejse til et løb, og man derfor ikke smider de store træningspas ind. Både på grund af rejsen, men også fordi man er tæt på start. Det er meget mindre intenst.«

Nu er spørgsmålet, om den dobbelte Tour-vinder nu også kan snuppe sejren i den spanske grand tour.

»Touren var virkelig god for Jonas, og jeg ved, at han bliver virkelig god til Vueltaen. Om han bliver lige så god, kan vi først sige efter løbet,« fortæller Tim Heemskerk.

Vuelta a España starter i Barcelona og slutter 17. september i Madrid.