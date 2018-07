Det var simpelthen umuligt for Nairo Quintana at køre længere.

Der er nu kommet en forklaring på, hvorfor Tour-favoritten Nairo Quintana endte med at tabe hele et minut og 15 sekunder på lørdagens første etape af Tour de France.

I første omgang vakte det undren, da Movistar-favoritten med lige over tre kilometer tilbage valgte at stå af og skifte cykel. Oplysningerne gik først på, at colombianeren var punkteret, og flere eksperter - på blandt andet Twitter - undrede sig over, at han ikke forsøgte at hænge på feltet indtil tre kilometer-mærket.

På de sidste tre kilometer af alle etaper bliver alle styrt, cykelskift og medfølgende tidstab nemlig elimineret.

Men der var en god grund til, at Nairo Quintana ikke kunne hænge på. Han havde smadret begge sine hjul i en kollision med en trafikhelle midt på vejen. Det skriver Movistar på sin hjemmeside.

»Jeg kørte over en kantsten lige inden de sidste tre kilometer og fik ødelagt begge hjul, og det var umuligt for mig at køre videre med dem. Jeg måtte stoppe,« siger Nairo Quintana til sit holds hjemmeside:

»Det var desværre sådan, det gik. Det er ikke andet for end at fortsætte og forsøge at indhente det tabte på de kommende etaper.«

Sådan ser klassementet ud efter første etape - Jakob Fuglsang sniger sig lige akkurat ind i top-10:

... and the GC after stage 1!

... et le classement général après l'étape 1 ! #TDF2018 pic.twitter.com/YHq0zKJDXD — Le Tour de France (@LeTour) July 7, 2018

Også den anden forhåndsfavorit Chris Froome styrtede og mistede tid på lørdagens første etape. Imens var Jakob Fuglsang decideret overrasket over, hvor godt det lykkedes ham at hænge på - helt fremme endda.

Nairo Quintana blev faktisk ramt af dobbelt-uheld på en generelt dårlig dag Movistar-teamet. Under normale omstændigheder er det José Joaquín Rojas, der skal overlade sin cykel til kaptajnen i tilfælde af uheld. Men José Joaquín Rojas var selv blevet impliceret i et uheld nogle få kilometer tidligere, så han var ikke til rådighed.

»Den eneste positive konklusion er, at hverken Nairo eller nogle af de andre kom til skade,« som Movistars teammanager Eusebio Unzué konstaterer.

Allerede søndag køres Tourens anden etape.