Astana kører stærkt. Og i år vinder de cykelløb.

Sådan har det ikke altid været for det kasakhiske cykelhold, der har Jakob Fuglsang og Magnus Cort på lønningslisten.

Senest i Tirreno-Adriatico havde holdet succes med Jakob Fuglsang og Alexey Lutsenko, der tog en etapesejr hver, mens danskeren sluttede som nummer tre samlet.

Magnus Cort tog for en uge siden en etapesejr i Paris-Nice, og generelt er Astana kommet på en sejskurs, man ikke har set i flere sæsoner.

Astana større resultater i 2019 Astana har i alt 19 sejre i 2019. Her er et udpluk af nogle af dem samt større resultater. Volta a la Comunitat Valenciana - Ion Izagirre

Etapeløbet Ruta del Sol - Samlet sejr ved Jakob Fuglsang (Ion Izagirre blev nummer 2, Pello Bilbao blev nummer 4)

Tour of Oman - Tre etapesejre og samlet sejr ved Alexey Lutsenko

Paris-Nice - etapesejre ved Magnus Cort og Ion Izagirre

Tirreno- Adriatico - etapesejre ved Alexey Lutsenko og Jakob Fuglsang (samlet 3'er)

2. plads i Strade-Bianche - Jakob Fuglsang

4. plads i Omloop Het Nieuwsblad - Alexey Lutsenko Kilde: procyclingstats.com

Det mener også holdets danske sportsdirektør, Lars Michaelsen.

»Det er meget ofte kendetegnet for et vindende hold, at man kan støtte hinanden. At man ikke kun er hjælperytter for en kaptajn, men at de her bedre cykelryttere kan støtte hinanden. Så er der også den der mentalitet: 'Hvis han kan vinde, så kan jeg også',« siger Lars Michaelsen til B.T.

Han fremhæver det belgiske storhold Quick-Step som et eksempel på, hvordan man får mange sejre. De har haft mange strenge at spille på, når de kører cykelløb, og det er Lars Michaelsens vurdering, at det også har ændret sig hos Astana.

»Som jeg ser det, har Astana også bevæget sig væk fra den her indstilling om, at man har én campioni, én mester, og så kører resten af holdet om ham. Da jeg kom ind på holdet i 2017, var Fabio Aru på holdet, og der kunne man godt mærke en skævvridning.«

Jakob Fuglsang sejrede på 5. etape af Tirreno-Adriatico. Han vandt også Ruta del Sol sammenlagt og er blevet nummer to i endagsløbet Strade-Bianche. Foto: DARIO BELINGHERI Vis mere Jakob Fuglsang sejrede på 5. etape af Tirreno-Adriatico. Han vandt også Ruta del Sol sammenlagt og er blevet nummer to i endagsløbet Strade-Bianche. Foto: DARIO BELINGHERI

Før Fabio Aru var Vincenzo Nibali holdets altoverskyggende stjerne. Han forlod holdet ved udgangen af 2016, mens Aru forlod holdet én sæson efter.

Det mener Lars Michaelsen har haft en effekt på holdets andre dygtige ryttere.

»Da han forlod holdet, og vi tog på træningslejr, så kunne man mærke en frihed blandt rytterne. 'Nå ja, nu er han der ikke, hvem skal der nu køres for?'. Det frigav rytternes personlige ambitioner og lyst til at køre cykelløb på en anden måde. Så det begyndte allerede lidt i slutningen af 2017 og har så forstærket sig siden,« vurderer sportsdirektøren.

Søndag køres sæsonens første af i alt fem 'monumenter', hvor den italienske klassiker Milano-Sanremo er på programmet. Her er Magnus Cort tiltænkt en kaptajnrolle for Astana. Christopher Juul-Jensen (Mitchelton-Scott), Mads Würtz Schmidt (Katusha-Alpecin), Søren Kragh Andersen og Casper Pedersen (Sunweb) er også på startlisten søndag.