Fra blåsort til blårød.

Sådan har Chris Froome og hans holdkammeraters trøje udviklet sig, da holdet officielt skiftede navn til Team Ineos d. 1. maj.

Tidligere var holdets navn Team Sky, men grundet en ny hovedsponsor har holdet altså skiftet navn, men også trøjer. Ineos er en kemikalievirksomhed.

Førhen var dragterne sorte og mørkeblå, mens der stod »Sky« med hvide bogstaver hen over mave og ryg. Nu har trøjerne fået en mørkerød og sort farve, som signalerer holdets nye start. På maven fremgår hovedsponsorens navn, Ineos, med hvid skrift.

Our new @TeamINEOS look, debuting at the Tour de Yorkshire

Ineos tager over for et af cykelsportens allerstørste hold i nyere tid. I seks af de seneste syv Tour de France-løb har en Sky-rytter nemlig stået og jublet på den øverste podieskammel.

Sky nåede at være sponsor for holdet fra dets fødsel i 2010 til og med sidste dag i april 2019.

Den nye dragt bliver båret for første gang torsdag ved Tour de Yorkshire.

Team Ineos tæller ud over Chris Froome stjerner som Geraint Thomas og Egan Bernal, og umiddelbart ser både Froome og Thomas ud til at være tilfredse med de nye dragter. Holdet får også nye cykler.