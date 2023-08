De bliver fire i alt.

For mens Tour de France var en regulær danskerfest med hele 11 danskere på startlisten, bliver der skåret drastisk ned på antallet til årets sidste grand tour, Vuelta a España.

Kun en Tour-dansker kommer også i aktion på de spanske landeveje, men det er også den største stjerne af dem alle: Jonas Vingegaard.

For første gang i karrieren rejser han til Vueltaen med ambitioner om at vinde, og han kommer med et hold, der har blæst Rolf Sørensen bagover.

Andreas Kron skal køre Vuelta a España. Foto: Emilie Lærke Vis mere Andreas Kron skal køre Vuelta a España. Foto: Emilie Lærke

Derudover er tre danskere altså blevet udtaget af deres respektive hold.

Der er tale om Andreas Kron, som selv meldte fra til Tour de France grundet manglende form, men han er altså på holdkortet for Lotto-Dstny.

Ifølge ham selv bliver ambitionen at vinde en etape, mens de to sidste danske navne er Soudal-Quick Steps Casper Pedersen og Julius Johansen fra Intermarché-Circus-Wanty.

Casper Pedersen er efter alt at dømme udtaget som hjælperytter for sin kaptajn Remco Evenepoel, den regerende Vuelta-vinder.

Casper Pedersen har fået chancen for Soudal-Quick Step. Foto: Thomas Sjoerup/Ritzau Scanpix Vis mere Casper Pedersen har fået chancen for Soudal-Quick Step. Foto: Thomas Sjoerup/Ritzau Scanpix

Julius Johansen ser også ud til at køre i en noget låst rolle, hvor han primært skal hjælpe holdets sprinter Gerben Thijssen frem mod massespurterne.

Danskerne til Vueltaen:

Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma)

Andreas Kron (Lotto-Dstny)

Casper Pedersen (Soudal-Quick Step)

Julius Johansen (Intermarché-Circus-Wanty)

Husk, at du kan følge alt det bedste fra Vueltaen, som starter lørdag, på bt.dk.