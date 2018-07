Tour de France 2018 er slut, og det har været med fem danskere, der har kæmpet sig igennem tre hårde uger. Vi har set meget til dem, og det hele toppede med en dansk etapesejr.

B.T. fælder her dom over de danske præstationer, hvor Brian Holm også kommer med sit indspark til hver af de danske Tour-ryttere.

Der var store forhåbninger til den danske Astana-kaptajn, inden årets Tour de France gik i gang. Målet var at se Dannebrog i top-5, når feltet nåede Champs-Élysées. Fuglsangs chef ville endda have danskeren på podiet i Paris. Og på trods af at Fuglsang kom godt ud af den første uge, så var han ganske enkelt bare ikke i nærheden af noget som helst.

Den danske Fugl kunne på ingen måde følge med Geraint Thomas, Chris Froome og Tom Dumoulin opad, men heller ikke ryttere som Roglic, Zakarin eller Kruijswijk var Fuglsang i stand til at matche, når stigningsprocenterne blev høje.

Jakob Fuglsang gik ind til Touren med store forhåbninger, men kunne ikke sidde med, når det for alvor gik opad. Foto: BENOIT TESSIER

Fuglsang var bare ikke bedre, og han havde nok at gøre med bare at sidde med så længe så muligt. Og med en samlet 12.-plads og uden en etapesejr at kompensere for, så balancerer Jakob Fuglsangs præstation til at være på randen af fiasko.

Brian Holm: »Han har manglet lidt hist og her og har tabt tid nogle steder. Jeg havde nok regnet med, at der ville være en top-10 i Fuglsang, men alligevel så synes jeg, at Jakobs præstation er godkendt, når han ender lige uden for.«

B.T.s dom: 3 ud af 10

Første danske etapevinder i Tour de France siden 2009 siger det hele. Magnus Cort fra Bornholm fik for alvor danskerne op af stolene, da han til sidst satte sine to konkurrenter i udbuddet godt og grundigt på plads i spurten og sikrede sin største triumf i karrieren.

Magnus Cort stod for den første danske etapesejr i Tour de France siden Nicki Sørensen i 2009. Foto: STEPHANE MAHE

Forinden havde han sammen med holdkammerat Michael Valgren nærmest leget med det store udbrud op ad en kategori 1-stigning, der talte flere store stjerner. Planen, med Lars Michaelsen som dirigent i sportsdirektørbilen, blev udført til perfektion, og så kunne han, Astana og resten af Danmark til sidst juble over, at vi endelig fik en ny dansk etapevinder i verdens største cykelløb.

Brian Holm: »Jeg regnede inden Touren med, at de kunne vinde en etape, men måden, de vandt på, overraskede mig. Jeg vidste, at Valgren i bedste fald kunne komme over det bjerg, men at Cort kommer over og har det overblik, han har. Det imponerede mig meget, og det var helt fantastisk at se.«

B.T.s dom: 8 ud af 10

Michael Valgren har grund til at være mere end godt tilfreds med sit Tour de France. Det er helt tydeligt, at Valgren har løftet sit niveau, og det beviste han i den grad under Touren.

Allertydeligst var det på 15. etape, hvor han sammen med Magnus Cort rystede flere stjerner, heriblandt Peter Sagan, af sig. Michael Valgren var generelt imponerende stærk i bjergene og blev også nummer syv på den meget bjergrige 16. etape. Stærkt af en mand, der betegnes som en klassikerrytter.

Michael Valgren har vist stor styrke under dette års Tour de France. Foto: JEFF PACHOUD

Det eneste, der taler en smule ned, er, at han ikke formåede at gøre Magnus Cort kunsten efter og vinde en etape. Alligevel kan han sove trygt og godt om natten - holdene står i kø for at få fingrene i den brølstærke dansker, der har kontraktudløb i år.

Brian Holm: »Man kan tænke, om det er noget at blive 7’er på en etape, men det er en decideret bjergetape. Rigtige bjerge, hvor de kører som vanvittige hele dagen, og så stadigvæk sidde med som en rigtig bjergrytter. Det er imponerende, og der er ikke mange klassikerryttere, der kan holde dampen oppe og levere, som han gjorde. Vi er helt oppe i Gilbert- og Van Avermaet-format.«

B.T.s dom: 7 ud af 10

Syv dage i den hvide ungdomstrøje og en generel meget flot Tour de France- debut til Søren Kragh Andersen. En brølstærk hjælperytter, der i den grad gjorde sit for at hjælpe kaptajnen Tom Dumoulin, der endte på podiets næstøverste trin.

Den danske Sunweb-rytter var inden Touren også et godt bud på en dansk etapevinder, men med i den ligning skal man huske, at Søren Kragh var meget dedikeret som hjælperytter, da det blev klart, at Dumoulin var godt kørende. Danskeren var her, der og alle vegne for sin kaptajn og var en imponerende god hjælp fra start til slut.

Søren Kragh Andersen beviste under Touren, at han går en stor fremtid i møde. Foto: PHILIPPE LOPEZ

På 20. etapes enkeltstart fik han så endelig helt frie tøjler og kunne give den alt, hvad den havde. Det rakte til en meget imponerende femteplads, og Søren Kragh Andersen satte en tyk streg under, at den 23-årige fynbo er en stjerne i svøb.

Brian Holm: »Søren Kragh har stor klasse, og det viser han i Touren. Når man har en kaptajn som Dumoulin, så er man lidt låst, og det eneste sted, man ikke er låst, det er måske, når man kører enkeltstart. Dér fik han lov, og der viste han sit format. Hans klasse kan man ikke diskutere, og der er uden tvivl også en kommende etapevinder i ham.«

B.T.s dom: 7 ud af 10

Jesper Hansen kom til Tour de France for at hjælpe Jakob Fuglsang i bjergene. Og selvom han vel nok var den, vi så mindst til af de fem danskere, så sad han særligt på de sidste Pyrenæer-etaper lige, hvor han skulle - trofast ved siden af sin kaptajn.

Jesper Hansen kører stærkt i bjergene og sad flot med Fuglsang på flere etaper. Foto: MARCO BERTORELLO

Den spinkle Jesper Hansen er det tætteste, vi kommer på en dansk rytter, der kan matche Fuglsangs styrke i bjergene, og selvom han på nogle bjergetaper kæmpede lidt med at sidde med, så var det bestemt en godkendt Tour-debut for danskeren.

Brian Holm: »Selvom han måske er den mere anonyme, så er han en af de bedste bjergryttere, vi har i Danmark lige nu. Der skal ikke meget til, så er han næsten oppe i Fuglsangs klasse. Han kører godt opad, og han knokler for holdet fra morgen til aften. Og derfor er han også en rytter, man kan bruge på alle hold.«

B.T.s dom: 5 ud af 10