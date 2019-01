'Han sad så flot på en cykel.'

Sådan husker Henrik Elmgreen, der i mange år var en af nøglepersonerne i dansk banesport og siden 1984 sportslig leder af den københavnske vinterbane, afdøde cyklerytter Gert Frank.

Gert Frank var en af de største danske seksdagesryttere gennem tiden og døde i en alder af 62 år.

»Jeg kan huske, at en af de ting, der fascinerede mig meget ved Gert lige fra starten, det var, at han sad så fantastisk flot på cyklen. Han havde en fantastisk stil,« fortæller Henrik Elmgreen til B.T.

Gert Frank var især kendt for sin store succes i seksdagesløb. Frank var i 70'erne og 80'erne en af landets bedste cykelryttere på banen, hvor han sammen med Hans-Henrik Ørsted udgjorde et af de mest kendte par nummer 7 i Danmark.

Og Gert Frank var i sine helt unge dage også et af de største talenter i dansk cykelsport, som Henrik Elmgreen stiftede bekendtskab med.

»Gert var et kæmpemæssigt talent. Han kom jo fra Aarhus og kom så over til København i en alder af 15-16 år og kørte ude på cykelbanen i Ordrup. Der blev han jo mobbet lidt af de københavnske ryttere, indtil de fandt ud af, at han kunne give dem baghjul,« fortæller Henrik Elmgreen.

På trods af at Gert Frank gik baneløbenes vej og kørte 141 seksdagesløb, hvoraf han vandt de 20, havde han potentiale til meget mere, mener Henrik Elmgreen.

»Han var et fantastisk talent, og han havde altså en eminent stil på cyklen, og han kunne det hele. Nu blev han jo først og fremmest kendt som seksdagesrytter, men jeg vil sige, at han havde potentiale til også at gøre karriere på landevejen, hvis han havde villet,« fortæller han og tilføjer:

»Som 20-årig var han jo med ved de olympiske lege i Montreal og var med til at vinde OL-bronze i 100 kilometer holdløb. Det var jo en fantastisk hård disciplin, og det gør man jo ikke, hvis man ikke havde klasse. Gert havde jo altså også en stædighed og en kolossal vilje, som førte ham langt i karrieren.«

Det helt særlige ved Gert Frank ifølge Henrik Elmgreen var hans 'fantastiske stil'.

»Jeg kan huske, at en af de ting, der fascinerede mig meget ved ham lige fra starten, det var, at han sad så fantastisk flot på cyklen. Han havde en fantastisk stil, og det sagde jeg så til ham engang, og så sagde Gert: 'Ja, men jeg kan godt fortælle dig, at hver gang, jeg er ude og træne, så spejler jeg mig i butiksruderne, hver gang, jeg kører forbi dem, og prøver at øve mig i at sidde rigtig pænt på cyklen',« husker Elmgreen.