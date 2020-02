En hemmelig rapport sætter Jakob Fuglsang i forbindelse med doping og en berygtet dopinglæge.

Det skriver Politiken og DR.

»Efterretninger indikerer, at Astana Pro Team-cykelrytteren Jakob Fuglsang er i Michele Ferraris dopingprogram, og at holdkammeraten Alexey Lutsenko var til stede under mindst ét møde mellem de to i Nice/Monaco,« lyder det i rapporten.​​​

Den berygtede læge Michele Ferrari har fået karantæne på livstid fra cykelsporten og var omdrejningspunktet i den tidligere Tour de France-vinder Lance Armstrongs dopingprogram.

Jakob Fuglsang kører sejrrigt over målstregen ved Liège-Bastogne-Liège i fjor. Foto: JULIEN WARNAND Vis mere Jakob Fuglsang kører sejrrigt over målstregen ved Liège-Bastogne-Liège i fjor. Foto: JULIEN WARNAND

Afsløringerne kommer fra en hemmelig rapport, som DR, Politiken og det norske medie VG har fået adgang til. Rapporten er 24 sider lang og bestilt af Cycling Anti-Doping Foundation (CADF), cykelsportens uafhængige antidopingenhed, og udarbejdet af et eksternt firma.

»CADF har stillet efterretninger til rådighed, der tyder på, at Michele Ferrari fortsat er involveret i at dope atleter på Astana Pro Team og menes at have rejst til Monaco og andre lokationer for at møde cykelrytterne,« står der endvidere i rapporten ifølge DR og Politiken.

B.T. har været i kontakt med flere kilder, som uafhængigt af hinanden bekræfter historien om, at Fuglsang angiveligt er set med Michele Ferrari. B.T. har også forsøgt at få en kommentar af Jakob Fuglsang selv, som ikke ønsker at kommentere for nu.

12 personer knyttet til cykelverdenen fortæller endvidere til Politiken, DR og VG, at Fuglsang angiveligt arbejder sammen med Ferrari.

Fuglsang skulle angiveligt være set med dopinglægen i Sydfrankrig, hvor han har kørt såkaldte scooterintervaller bag ham.

Undersøgelsen blev startet under en sæson, som Jakob Fuglsang selv har beskrevet som den bedste i karrieren. Her vandt han blandt andet monumentet Liège-Bastogne-Liège og Critérium du Dauphiné ligesom han fik en række flotte podieresultater i forårsløbene og vandt karrierens første grand tour-etape, da han sejrede i 16. etape.

I 2015 vedtog det internationale dopingagentur, Wada, at cykelryttere ikke må omgås personer, som er udelukket af sporten, og dette kan give to års karantæne.

Rapporten har dog ikke kunnet konkludere, at der kan knyttes en forbindelse mellem Jakob Fuglsang eller andre Astana-ryttere og Michele Ferrari.