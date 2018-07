Man behøvede ikke en universitetsgrad i sociologi for at fornemme, at danske Michael Valgren var godt knotten efter, at hans spanske holdkammerat Luis Leon Sanchez søndag måtte udgå af Tour de France efter et styrt.

»Ja, det er noget værre lort. Intet mindre,« sagde Valgren, mens han trådte videre i pedalerne på sin stillestående cykel ved Astana-bussen.

Og så lige dagen inden holdtidskørslen...

»Ja, det er noget værre lort. Intet mindre,« gentog danskeren og tilføjede efter en slurk vand:

»Han er en super stærk rytter. Det er svært at sætte ord på. Han er jo en stor motor, som vi kommer til at savne meget de næste 20 dage.«

Skal du så køre dig endnu mere ud i morgen?

»Nej. Jeg kan jo kun køre, hvad jeg kan køre. Og det havde jeg gjort, om Luis var der eller ej.«

Men hvad kommer det til at betyde for resten af jeres Tour de France?

»Det betyder mere arbejde generelt, ja. Det er trælst. Det eneste positive er, at der bliver mere plads i bussen nu. Men jeg kan ikke rigtig sige mere, end at det er lort!«