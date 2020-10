»Det var bare en, der så mig i cykeltøj, han kendte mig vist ikke. Vi havde en lille sjov snak efterfølgende. Det er en nederen ting at kæmpe med.«

Sådan siger danske Cecilie Uttrup Ludwig om en helt særlig episode, som hun oplevede under en træningstur.

Det skete, da hun stoppede for at holde en pause.

»Jeg skulle have en is. Da jeg stod i kø, sagde ham bag mig: ‘Skal du have en scoop med doping?’«

Som rytter bliver jeg ofte spurgt om, hvorvidt jeg nogensinde er blevet tilbudt doping, eller også bliver der gjort grin med det. Cecilie Uttrup Ludwig

Spørgsmålet gik rent ud sagt ikke rent ind, og det var derfor, at den danske cykelrytter tog en snak med den pågældende mand.

»Det kan godt være, at han syntes, det var sjovt. Jeg vil aldrig forbindes med doping. Jeg er så ærlig og så seriøs.«

»Hvorfor bliver jeg betvivlet? Jeg synes, at det er synd, at vi indimellem er ofre for fortiden. Folk har generelt fordomme om cykelryttere,« mener Cecilie Uttrup Ludwig.

Under Tour de France, som sluttede for nylig, skabte en journalist en rasende debat, da han spurgte løbets daværende gule trøje, Primoz Roglic, om, hvorvidt han var til at stole på.

»Folk knytter cykelsport og doping sammen, og det bliver jeg ked af,« siger Cecilie Uttrup Ludwig.

Spørgsmålet var udelukkende baseret på cykelsportens dunkle fortid, uden at den pågældende journalist havde noget håndgribeligt bevis på, at sloveneren benyttede sig af ulovlige midler.

Den eneste anledning til at spørge var bare, at Roglic kørte rigtig stærkt, og det rejste ét essentielt spørgsmål: Har journalister ret til at stille den slags spørgsmål uden en beviselig anledning til det?

»Vi har ytringsfrihed, så man må spørge om det, man vil,« mener Cecilie Uttrup Ludwig, der onsdag blev nummer to i Flèche Wallone.

»Jeg synes godt, at det kan være træls, når vi arbejder så hårdt for det. Som rytter bliver jeg ofte spurgt om, hvorvidt jeg nogensinde er blevet tilbudt doping, eller også bliver der gjort grin med det.«

På den måde lider FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope-rytteren som så mange andre under fortiden, som de ikke selv har haft en aktie i.

»Folk knytter cykelsport og doping sammen, og det bliver jeg ked af. Det er jo på grund af fortiden. Personligt spiser jeg mine havregryn og min broccoli. Jeg er så dedikeret og arbejder så hårdt for det,« fastslår hun og fortsætter.

»Det er kedeligt, at det skal blive et spørgsmål.«