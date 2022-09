Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det hollandske landshold blev ramt af en VM-bombe søndag morgen, da det kom frem, at holdets største stjerne Mathieu van der Poel tilbragte størstedelen af natten i politiets varetægt.

Et optrin med to teenagere sendte ham i arresten i nat, efter han var utilfreds med, at de bankede på hans dør og larmede.

Men inden løbet havde han intet fortalt til resten af holdet, fortæller holdkammeraten Pascal Eenkhorn.

»Jeg ved ikke mere, end I i pressen ved. Han sagde ikke noget til os inden det kom ud i pressen. Det var en tilfældighed Jeg har ingen idé om hvad jeg skal sige.«

Pascal van Eenkhorn kører foran Mathieu van der Poel ved VM i Australien, Foto: WILLIAM WEST Vis mere Pascal van Eenkhorn kører foran Mathieu van der Poel ved VM i Australien, Foto: WILLIAM WEST

Nyheden blev breaket af medier kort før løbets start 10.15 lokal tid i australske Helensburgh nord for Wollongong.

»Ved morgenmaden vidste vi ikke noget, vi sad bare sammen med ham. Der var heller ikke nogen af os, der bemærkede noget larm, for han boede på en anden etage,« forklarer Eenkhorn.

Mathieu van der Poel boede angiveligt med sin kæreste på den anden etage, og han udgik af løbet allerede efter 30 kilometer, formentlig mærket af nattens voldsomme hændelser.

»Jeg fandt først ud af det et eller to minutter inden løbet. Jeg skulle passe på ham derude,« siger Pascal Eenkhorn.

»Det var et stort tab selvfølgelig, men ja vi kan jo ikke sige, hvad der var sket, for han var der ikke. Jeg tror virkelig, han havde trænet op til det og var i virkelig god form. Desværre var han der ikke. Forhåbentlig kan vi få trøjen inden en anden gang.«

Mathieu van der Poel skal nu møde op i retten på tirsdag og har fået inddraget sit pas, som det kan tage seks uger at få igen.

Og hans holdkammerat ved ikke, hvornår de ser den 27-årige superstjerne igen.

»Jeg ved det ikke, hvornår vi ser ham igen. Måske på hotellet, måske ikke. Vi er gode venner, men jeg lader ham være alene. Formentlig går alt fint, og så kan han tale med mig om det, når han vil. Jeg er der for ham,« forklarer han.

Hollændernes bedste mand ved VM blev Bauke Mollema, som blev nummer 25.