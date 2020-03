Jakob Fuglsang og resten af Astana-holdet har ikke fået løn endnu i år. Men kan det blive værre?

Cykelholdet fra Kasakhstan ser ud til at svare ja til det spørgsmål. For nu må den danske cykelrytter nemlig også gå ned i løn. Altså den løn, som Fuglsang reelt burde få udbetalt hver måned, men som endnu ikke er kommet i 2020.

Astana har ifølge spanske AS valgt at sætte samtlige ryttere på holdet 30 procent ned i løn i minimum de kommende tre måneder - måske mere. Det sker som følge af den corona-krise, der også har ramt cykelsporten og sat en stopper for langt de fleste løb.

Det er så nok næppe Jakob Fuglsang allerstørste bekymring, for den danske cykelstjerne venter som nævnt stadig på at få sin løn for årets første måneder.

Foto: Daniel Perez Vis mere Foto: Daniel Perez

Astana har endnu ikke betalt sine ansatte, og det skyldes ifølge holdet selv en langsommelig administrativ proces i forbindelse med at få godkende et beløb fra den statsejede storsponsor Samruk Kazyna.

»I sidste uge modtog vores hold den officielle bekræftelse på, at problemet bliver løst i denne uge, og at vi får midlerne til at dække lønninger for februar og marts,« sagde Vinokourov tidligere på månen med en positiv udsigt..

»Vi har tillid til, at problemerne vil være løst efter denne uge.«

Om problemerne med at modtage penge fra storsponsoren er løst, vides endnu ikke. Men hvis der falder penge i de kommende måneder, bliver det altså næsten en tredjedel mindre, end Jakob Fuglsang og de andre ryttere havde regnet med.