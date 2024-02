2024 kommer til at byde på en gevaldig kattepine for Jonas Vingegaard.

Sidste år var det i forvejen en kamp mod uret for danskeren at blive klar til Vuelta a España, fire uger efter den storslåede Tour-triumf.

Dengang var det ingen hemmelighed, at Visma-danskeren var udmattet i kølvandet på verdens største cykelløb – alligevel lykkedes det at køre flot ved årets sidste grand tour, hvor han kom godt igen efter en sløj start.

Men i år kommer der andre boller på suppen. Det afslører Jonas Vingegaards træner Tim Heemskerk til B.T.

»Der er en uges forberedelse mindre mellem Touren og Vueltaen end sidste år, og det har allerede fyldt mit hoved i tre måneder,« fortæller han.

Helt præcist har Jonas Vingegaard 17 dage til at forberede sig til Spanien rundt, hvis altså formen – både fysisk og mentalt – er til det efter Tour de France.

For ligesom sidste år bliver beslutningen om danskerens deltagelse først endeligt truffet efter det franske etapeløb. Men planen er, at sidste års nummer to igen stiller til start i Spanien.

Kniben er bare, at der er endnu et bump på vejen i forhold til 2023 – OL i Paris.

Jonas Vingegard blev nummer to i Vuelta a España efter holdkammeraten Sepp Kuss, men foran den anden holdkammerat Primoz Roglic. Foto: Manu Fernandez/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Jonas Vingegard blev nummer to i Vuelta a España efter holdkammeraten Sepp Kuss, men foran den anden holdkammerat Primoz Roglic. Foto: Manu Fernandez/AP/Ritzau Scanpix

Det er langtfra givet, at Jonas Vingegaard bliver udtaget til det danske landshold på den kuperede rute i og omkring den franske hovedstad, men datoen gør det næsten umuligt at præstere både ved Tour de France, OL og Vuelta a España.

OL-enkeltstarten løber af stablen lørdag 27. juli – seks dage efter Tourens afslutning – og linjeløbet lørdag 3. august.

14 dage senere starter Vueltaen i Lissabon.

»Når vi har en uge mindre at forberede Vueltaen i, ville jeg nok foretrække at bruge tiden på at bygge op til Vueltaen – men jeg lytter selvfølgelig også til atletens stemme, så den snak skal vi have på et tidspunkt,« siger Tim Heemskerk om sandsynligheden for, at Jonas Vingegaard kører OL i den danske trikot.

»Der er mange forskellige scenarier, men uanset hvad er det i forvejen meget stramt at forberede sig til Vueltaen med en uge mindre end sidste år.«

Ud fra et træningsperspektiv vil hollandske træner foretrække, at Jonas Vingegaard skipper De Olympiske Lege.

Men han vil ikke feje Tour-stjernens deltagelse helt af vejen.

»OL passer ham ikke så godt, som hvis der havde været flere højdemeter. Selvfølgelig vil alle ryttere køre OL en dag, og det vil Jonas også, så vi skal kigge på det. Men igen når vi kigger på ruten, så ville det passe ham meget bedre med flere bjerge. Og Danmark har i forvejen meget stærke ryttere, der passer bedre til den slags rute.«

OL-ruten i Paris strækker sig over 273 kilometer. De 90 ryttere skal kæmpe sig over 2800 højdemeter, inden den olympiske mester bliver kåret.