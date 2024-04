En dansk cykelstjerne kan meget vel gå en dag i møde, som han aldrig glemmer.

Onsdag køres det prestigefyldte belgiske endagsløb Flèche Wallonne og ifølge B.T.s cykelkommentator Frederik Gernigon er Mattias Skjelmose favorit til at vinde løbet.

»Det er en kæmpe chance, Mattias Skjelmose står over for til Flèche Wallonne. Især når man ser på det cykelfelt, vi ser lige nu.«

»Niveauet er tårnhøjt, og med fænomener som Mathieu Van der Poel, Tadej Pogacar og Remco Evenepoel er det ikke mange, af de helt store endagsløb, der er tilbage til de andre dødelige. Men af forskellige grunde er de ikke med i år,« siger Frederik Gernigon.

Foto: Daniel Cole/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Daniel Cole/AP/Ritzau Scanpix

Mattias Skjelmose er i en fantastisk form lige nu og en sejr i Flèche Wallonne vil være definerende for danskerens fremadstormende karriere.

»Skjelmose er for mig at se den store favorit til at snuppe sejren. En sejr, der vil vække genklang verden over og sende ham op i en helt ny liga.«

»Flèche Wallonne er et af sæsonens helt store endagsløb. Vinder Skjelmose er det en sejr, der vil definere hans karriere. Og det er bestemt ikke urealistisk efter andenpladsen i fjor,« siger B.T.s cykelkommentator.

Du kan følge alt omkring Flèche Wallonne før, under og efter løbet på bt.dk.