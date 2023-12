Hun er blæksprutten, der står i skyggen.

Den, der får tingene til at ske og er fedtet ind i stort set alle aspekter af sin ægtemands karriere.

Trine Marie Hansens rolle i Jonas Vingegaards brillante præstationer kan vist næppe undervurderes. Coach, presseansvarlig, SoMe-manager, problemknuser og mor – fortsæt selv listen – ja, der er ikke noget, cykelstjernens hustru ikke er en del af.

Men selvom cykelsporten definerer en stor del af hendes liv, har hun længe arbejdet på sit eget, personlige projekt, der slet ikke har noget med jernhesten at gøre.

Jonas Vingegaard og Trine Marie Hansen blev gift tidligere på året. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Jonas Vingegaard og Trine Marie Hansen blev gift tidligere på året. Foto: Bax Lindhardt

»Den bliver lanceret i starten af næste år. Men jeg er nok lidt perfektionistisk, så det tager lige lidt længere tid,« fortæller Trine Marie Hansen, lettere hemmelighedsfuldt.

Gennem længere tid har B.T. forsøgt at få hende til at løfte sløret for, hvad projektet indebærer – andet end at der er tale om en app.

Lanceringen er blevet udskudt ad flere omgange. Men nu er det for alvor ved at være tæt på.

»Jeg vil gerne have, at den er rigtig god, og jeg har kørt nogle tests på den, optimeret nogle ting,« siger hun.

»Jeg kan sige, at det er en rejse-app, og det handler om at få nogle … Ja, hvad kan jeg egentlig sige, uden at sige for meget?«

Hun tænker sig om, inden hun fortsætter.

»Jamen, det handler om at få nogle anbefalinger inden for din preferenceramme i forbindelse med rejser. Så slipper du for, at det er alle andres meninger, du skal basere dine rejser og aktiviteter på.«

»Det handler om at finde noget inden for din smag.«

Appens præcise lanceringsdato er stadig ikke fastlagt.