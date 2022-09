Lyt til artiklen

VM er Mikkel Bjergs nytårsaften.

Den aften, der altid er så høje forventninger til, der både kan ende som en uforglemmelig fest, men også som en skuffelse af dimensioner, fordi forventningerne har været alt for høje.

Mikkel Bjerg har prøvet begge dele. Først den uforglemmelige fest, da han vandt U23-VM i enkeltstart tre år i træk. Og så mavepusteren de to efterfølgende år, hvor han har haft enkeltstarten – denne gang som senior – som et stort mål.

Begge gange har han måtte nøjes med en 17.-plads.

Mikkel Bjerg blev nummer fire ved EM i enkeltstart.

»Succeskriteriet er top 10, men det må godt gå den rigtige vej på placeringsstigen, så jeg håber at kunne knække top 17, den gyldne top 17,« forklarer Mikkel Bjerg med et smil på læben, forud for årets enkeltstart ved VM i Australien.

»Kommer jeg i top 10, føler jeg, at mit navn er på leaderboard, og så føler jeg, at det en dag godt kan lade sig gøre at køre efter en top 5 eller top 3.«

Den 23-årige rytter har ikke bare været sejrsvant.

Han har været vant til at være den altoverskyggende favorit, den der knuser alle, den som alle vil slå og være den, der bliver skuffet, hvis bare én slår ham.

Derfor var overgangen til seniorverdenen svær for tempomonsteret, som alle frygtede, da han var U23-rytter. Især i 2020 var den hård, første gang han kørte med de 'store.'

»Til VM følte jeg, at det var nu eller aldrig. Jeg kørte for at vinde, og når man er så langt fra, som jeg synes, at jeg var, er det ikke sjovt at være Mikkel Bjerg. Der var langt ned på den anden side, men havde jeg vundet, havde jeg været langt over alle andre,« sagde han dengang til B.T. om det unikke vindergen, der altså også har kunnet spænde ben for ham.

Stille og roligt har han dog lært at lægge det fra sig.

Men man mærker stadig afmagten i hans stemme, når han taler om det.

»Det var det første VM efter corona, hvor jeg følte, at jeg havde trænet rigtig godt i denne her pause. Jeg mødte op til VM og tænkte, at jeg i hvert fald havde samme forudsætninger som de andre år. Og så blev jeg slået af nogle af de ryttere, jeg plejede at køre midt over året inden. Det var en frustration. ‘Hvad er der sket, har jeg ikke gjort det rigtige?' tænkte jeg.«

»Efter det resultat begyndte det at nage mig mere, at dem jeg plejede at slå, de slår mig nu. For eksempel Stefan Bissegger,« forklarer Mikkel Bjerg om schweizeren, han har dystet mod i U23-rækkerne, men som vandt seniorernes EM i august, hvor Bjerg blev firer.

»Nu kan jeg godt se, at han er blevet en rigtig dygtig cykelrytter, men de første to år tænkte jeg: ‘Okay hvad? Jeg var meget bedre end ham!' Men nu kan jeg godt se, at han har taget et kæmpe step op og er en af de dygtigste enkeltstartsryttere.«

»Det er ikke en skam at tabe til de ryttere, jeg engang slog. Men målet er helt sikkert at slå dem igen. Jeg tror også, jeg har potentialet til det.«

Mikkel Bjerg

Faktisk husker Mikkel Bjerg en særlig episode, hvor han kom til at træde netop Stefan Bissegger over tæerne.

Det var ved UAE Tour i 2021 på anden etape, som var en enkeltstart.

»Jeg har altid tænkt, at han ikke var sååå dygtig. Han slog mig på mellemtiden i UAE Tour, og så sagde jeg til ham dagen efter, at jeg ikke regnede med, at min tid rakte til mere end top 10, nu han havde slået mig på mellemtiden.«

»Han blev rigtig fornærmet over, at jeg sagde, at vi nok ville ende i top 10. Fordi jeg refererede til mit eget niveau, men også hans, og han mente altså, at han var bedre end top 10. Men det var han så også, han blev jo nummer to,« husker Mikkel Bjerg og griner.

De to har ikke fået talt ud om episoden. Men der er ingen sure miner, og til gengæld har de snakket sammen et hav af gange siden.

Ud over Mikkel Bjerg skal Magnus Cort forsøge at hente en topplacering hjem til Danmark under enkeltstarten.

Løbet køres fra klokken 05.40 dansk tid, og du kan læse mere om det her.