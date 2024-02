Jonas Vingegaard glemmer aldrig 2023.

Det fabelagtige år gjorde ham til verdens bedste cykelrytter, førte ham til en Tour-sejr og en andenplads i Vuelta a España.

Men de to store etapeløb gjorde også, at den danske superstjerne måtte undvære familien i lange perioder.

Først var han væk i månedsvis i forbindelse med Touren. Dernæst var han kort hjemme, inden rejsen gik til Spanien i knap en måned.

Jonas Vingegaard fejrer Tour-sejren på Champs-Élysées med hustruen Trine og datteren Frida. Foto: Marco Bertorello/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Jonas Vingegaard fejrer Tour-sejren på Champs-Élysées med hustruen Trine og datteren Frida. Foto: Marco Bertorello/Reuters/Ritzau Scanpix

»Jeg tror, at det hjalp Jonas at vide, at han kunne gå tidligt på ferie, og at han fik en lang pause efter Vueltaen, hvor han kunne se sin familie. Jeg tror, at han nød den pause, for han havde også virkelig brug for den,« siger hans træner Tim Heemskerk, til B.T.

»Men Jonas er selvfølgelig et stort familiemenneske. Og så er det aldrig fedt at være så meget væk fra familien, ligesom hvis man for eksempel tager på højdetræningslejr i tre uger. Så savner man familien.«

»Det vil altid være en del af et for atleterne, som har unge børn derhjemme. Men sådan er det også for folk i staben.«

Jonas Vingegaard satte selv ord på det forgangne år over for B.T., der satte gang i en del tanker omkring hans tid med familien.

Det kan du læse mere om her.