Han er et fænomen uden lige i sin egen alderskategori.

Kun fem dage efter en VM-titel i landevej hos juniorerne snupper den danske juvel Albert Philipsen endnu et verdensmesterskab, denne gang i mountainbike.

Han kørte i mål knap et minut hurtigere end italienske Elia Paccagnella.

Den kun 16-årige dansker blev i forvejen den yngste juniorverdensmester på landevej i Glasgow i lørdags, og nu hængte han altså alle til tørre i en ny disciplin.

Det unge cykeltalent lagde i torsdagens mountainbikeløb hårdt ud og tog fronten allerede på den første af seks omgange.

Philipsen så sig ikke tilbage på noget tidspunkt og endte med at komme i mål 43 sekunder foran italieneren Elian Paccagnella på andenpladsen. Canadieren Ian Ackert tog sig af bronzemedaljen.

Onsdag vandt han også VM-bronze med det danske hold i mixed team relay i mountainbike.

I det hele taget har Philipsen haft et godt 2023 som junior. Han er i forvejen danmarksmester i linjeløb og enkeltstart på landevejen, mens han også er danmarksmester i mountainbike og cykelcross.