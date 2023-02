Lyt til artiklen

Jonas Vingegaard er tilbage!

For fredag vandt den danske superstjerne nemlig 2. etape af det spanske etapeløb O Gran Camino i suveræn stil.

Med lidt over to kilometer til mål stak danskeren pludselig af fra resten af favoritgruppen, og herfra var der ingen, der kunne stille noget op imod den danske Tour de France-vinder.

Og derfor kunne Jumbo-Visma-stjernen altså nappe etapesejren foran resten af favoritterne i det spanske cykelløb.

Det er blot Jonas Vingegaards første etapeløb i mere end fire måneder, og derfor er det da også danskerens første sejr i år.

Dermed indtager Tour-vinderen førstepladsen i det samlede klassement af O Gran Camino, som han i øvrigt blev tildelt efter at have hentet tre bonussekunder på torsdagens 1. etape, der endte med at blive neutraliseret på grund af farlige vejrforhold.

Af samme årsag kørte ingen ryttere rundt i førertrøjen på 2. etape, selv om Jonas Vingegaard på papiret lå nummer ét i klassementet.

Fredagens sejr er dermed et klart signal om, at den danske cykelstjernes form er, hvor den skal være inden det prestigefyldte cykelløb Paris-Nice, der finder sted i starten af marts.

Og netop danskerens nuværende form er da også noget, som det hollandske storholds sportsdirektør Merijn Zeeman allerede er dybt imponeret over så tidligt i sæsonen.

Jonas Vingegaard fører det spanske etapeløb med 28 sekunder ned til nummer to.

O Gran Camino slutter søndag med en enkeltstart.