Alejandro Valverde er ikke i tvivl om, hvordan Enric Mas skal beskrives.

'Du ligner Danmarks flag, hahaha,' lyder de ret præcise ord fra den ene cykelstjerne til den anden.

Det er ikke meget galt.

For Enric Mas har begået den brøler, som andre cykelryttere har gjort før ham: Han har ikke taget højde for, hvor meget solen brænder ned på ryggen under en træningstur (det er blandt andet tidligere gået ud over Tour-kongen Chris Froome), og det har efterladt et helt særligt mønster på spanierens rygstykker. Se bare her:

Vis dette opslag på Instagram No hay confinamiento para el sol... te quema igual en el balcón de tu casa que en la carretera! There is no confinement for the sun... it burns you in your home balcony as much as it does on the road! Et opslag delt af Enric Mas Nicolau (@enric_mas_) den 13. Apr, 2020 kl. 10.24 PDT

Selv om coronapandemien har lagt verden og i særdeleshed sportsverdenen ned, er det nemlig stadig muligt at hoppe på de tohjulede for de professionelle stjerner.

Det gør de bare i hjemmet, hvor de smækker cyklen i en hjemmetræner og giver den gas.

Enric Mas har dog ikke villet undvære den friske luft, så Movistar-rytteren har givet den et twist. Og deraf konsekvenserne.

'Solen er ikke spærret inde. Det brænder dig på samme måde på bakonen ved dit hus som på landevejen,' som han fortæller på Instagram om sin Dannebrogs-skoldede ryg.

I det hele taget får kollegaerne sig et godt grin over den spanske cykelrytters rygudsmykning, der på Instagram har høstet mere end 13.000 likes.

Også Tour de France-vinderen Egan Bernal sniger sig ind i kommentarfeltet, ligesom en masse andre spanske sportsstjerner.

Det er endnu uvist, hvornår cykelsporten bliver genoptaget. Alle forårets store løb er blevet aflyst eller udskudt, og lige nu er det store spørgsmål, hvorvidt coronaen også får has på sommerens Tour de France.

Senest har den franske præsident, Emmanuel Macron, sagt, at der tidligst midt i juli kan blive tale om store sportsbegivenheder med mange mennesker. Tour de France skal efter planen begynde 27. juni.