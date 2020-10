Den seneste uge har Jonas Gregaard næsten været Hollywood-stjernen Daniel Craig.

Okay, måske er sammenligningen mellem Astana-danskeren og James Bond en smule overdrevet, men ikke desto mindre har den 24-årige mands forgangne uge mindet om en actionfilm.

Forklaringen kommer her.

»Da jeg fandt ud af det, troede jeg først, at det var en joke. Jeg troede simpelthen ikke på det,« fortæller Jonas Gregaard til B.T.

Efter jeg fik beskeden, gik alt bare sindssygt stærkt. Jonas Gregaard

Den unge rytter var hoppet i cykeltrøjen og havde spændt hjelmen, da han nærmest stod på startstregen til det belgiske løb Flèche Wallone i onsdags. Men få minutter før starten blev han flået ud af løbet, og heldigvis var grunden god.

Han blev i sidste øjeblik udtaget til Giro d'Italia.

»Jeg var tilfældigvis på vej op til bussen for at hente en energibar og så trille ned til start, 10 minutter inden løbet startede. Så sagde vores sportsdirektør, Dimitri Fofonov, at jeg skulle pakke mine ting og tage til Italien. Han sagde i øvrigt også tillykke,« siger Gregaard og fortsætter.

»Den er god med dig, tænkte jeg. Men det var sgu rigtigt. Jeg indså det nok først, da jeg sad i flyet og tænkte over, at jeg skulle til Italien, og at det var nu, jeg skulle få min debut i en Grand Tour.«

Årets Giro d'Italia bliver Jonas Gregaards første Grand Tour. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Årets Giro d'Italia bliver Jonas Gregaards første Grand Tour. Foto: Niels Christian Vilmann

Egentlig skulle kasakherne Yuriy Natarov og Vadim Pronskiy have kørt Giroen, men et coronaudbrud på det kasakhiske landshold har gjort, at Astana valgte de to ryttere fra til det italienske storløb.

Det er altså kommet Gregaard til gode, og det er en drøm, der går i opfyldelse, forklarer danskeren.

»Efter jeg fik beskeden, gik alt bare sindssygt stærkt. Jeg skulle tilbage til hotellet for at pakke mine ting, og så kørte jeg til Paris med en mekaniker, for det var det tætteste sted, man kunne flyve fra,« forklarer Gregaard.

»Derfra fløj jeg til Rom og så videre til Palermo, og jeg var først på hotellet klokken et om natten. Men det var rart at sidde på cyklen og falde lidt ned dagen efter.

Nu står Gregaard over for sit første treugersløb nogensinde.

»Det her er virkelig en stor mulighed for mig. Endelig skal jeg køre en Grand Tour, og det er endnu større at køre for at hjælpe en landsmand med at vinde et af verdens største cykelløb,« siger Jonas Gregaard med henvisning til holdkammeraten Jakob Fuglsang.

Lørdag går det løs for Gregaard og resten af feltet, når Giroen starter på Sicilien. Faktisk kommer det på et belejligt tidspunkt for danskeren, der endnu ikke ved, hvor han skal køre i 2021, da hans kontrakt med Astana udløber.

Derfor er det her en gylden mulighed for at vise sig frem til en kommende arbejdsgiver.

»Jeg er glad for at være på Astana, men man skal holde kortene åbne. Det er en underlig tid, vi er i, og jeg tænker da også over, hvad jeg mon skal. Men jeg er i gode hænder hos min agent, og nu har jeg 21 etaper at vise mig i,« siger Jonas Gregaard.