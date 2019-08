En af favoritterne til den samlede sejr i Vuelta a España har trukket sig to dage før starten.

Dette års vinder af Giro d'Italia, Movistar-rytteren Richard Carapaz fra Ecuador, er så medtaget efter et styrt i Holland i sidste weekend, at han ikke stiller til start.

- Trods behandling gennem hele ugen, og at han er sluppet uden frakturer, så er der behov for mere tid, for at skaden kan hele. Det betyder, at han ikke kan stille op til løbet, oplyser Movistar.

26-årige Richard Carapaz slog skulderen og pådrog sig flere skrammer, da han i søndags styrtede under endagsløbet Profronde van Etten-Leur i Holland.

Foto: LUK BENIES Vis mere Foto: LUK BENIES

Carapaz var en af tre kaptajner på Movistar-holdet under Vueltaen, der begynder på lørdag.

Det spanske hold stiller også med de to tidligere Vuelta-vindere Alejandro Valverde og Nairo Quintana.

Ecuadorianeren bliver erstattet af spanieren José Joaquín Rojas.

/ritzau/AFP