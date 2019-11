Danmark fordobler sine medaljechancer ved OL i Tokyo til sommer i forhold til for tre år siden.

I hvert fald i forhold til antallet af landevejsryttere, der skal repræsentere Dannebrog i landevejscykling på de japanske landeveje.

Det står klart, efter Den Internationale Cykelunion (UCI) har offentligjort rytterfordelingen.

To kvinder og fire herrer stiller op for Danmark i landevejscykling. Det er en fordobling i forhold til for fire år siden i Rio, hvor Danmark havde tre ryttere med for herrerne, mens ingen kvinder var med.

Kun belgiske Greg Van Avermaet var hurtigere end Jakob Fuglsang ved OL i Rio i 2016. Foto: ERIC GAILLARD

Det forhindrede dog ikke Danmark i at høste en medalje, da Jakob Fuglsang kunne rejse hjem med sølv om halsen.

Dermed er det kun lande som Spanien, Frankrig, Belgien, Italien, Holland og Colombia, som har flere mandlige ryttere med end Danmark i linjeløbet, mens USA, Holland, Italien, Tyskland, Belgien og Australien stiller op med flere kvindelige ryttere.

I enkeltstarten, hvor kun ryttere fra linjeløbet må udtages, har Danmark fået en plads hos både herrer- og kvinderne.

For tre år siden var det Jakob Fuglsang, Christopher Juul-Jensen og Chris Anker Sørensen, som repræsenterede Danmark i linjeløbet.

I 2020 bliver OL et stort mål for Fuglsang. Det skrev han i en af sine klummer for B.T. under Tour de France. Også danske Michael Valgren har fortalt B.T., at han håber på en udtagelse til det prestigefulde løb.

Herrernes løb bliver kørt den 25. juli 2020 (linjeløb) og den 29. juli (enkeltstart). Kvinderne skal i aktion den 26. juli (linjeløb) og den 29. juli (enkeltstart).

De Olympiske Lege gør, at Tour de France starter og slutter en uge tidligere for ikke at overlappe med OL.

Det franske etapeløb køres fra den 27. juni til den 19. juli.