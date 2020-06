»Hvad er det værste, du nogensinde har gjort?«

Sådan bliver Lance Armstrong spurgt i ESPN-dokumentaren ‘Lance’.

Og den tidligere cykelstjerne skal lede længe i hukommelsen, før han er klar med et svar.

»Nej, nej - jeg tænker,« siger Armstrong først til intervieweren.

Foto: STEPHANE DE SAKUTIN Vis mere Foto: STEPHANE DE SAKUTIN

»Jeg vil besvare dit spørgsmål… Klip det ud, du behøver ikke bruge den del. Jeg mener. Jesus, rediger,« fortsætter han.

Og så kommer svaret endelig:

»Sandsynligvis den måde, jeg behandlede og talte om Emma O'Reilly på. Det er formentlig det værste,« siger Lance Armstrong.

Emma O'Reilly er tidligere massør på US Postal, og hun var en af hovedarkitekterne bag Armstrongs fald, da hun offentligt begyndte at fortælle om sit kendskab til superstjernens misbrug.

Det fik Lance Armstrong til at gå amok, og han kaldte blandt andet Emma O'Reilly for ‘luder’, ligesom han anklagede hende for at være alkoholiker.

Og det er altså det, som Armstrong fortryder i dag.

Han har tidligere været ude at undskylde for sin behandling af Emma O'Reilly, og det er måske derfor, hun selv tager det hele med ophøjet ro på Twitter.

»Jeg vil gerne sige, at det var pænt af Lance Armstrong igen at undskylde. Men det er overstået. Det var overstået mellem ham, mig og Johan Bruyneel for år tilbage. Jeg er virkelig træt af alle haters. Kan vi bare komme videre og vise en smule medfølelse over for vores medmennesker,« skriver Emma O'Reilly på sin Twitter-profil.

Andet og sidste afsnit af dokumentaren 'Lance' blev sendt søndag aften på ESPN.