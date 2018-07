Livet som cykelrytter under Tour de France kan nogle gange godt blive ensomt langt væk fra familie og venner.

Men danske Michael Valgren kan igen i år glæde sig over, at forældrene står blandt tilskuerne og er med i Frankrig for at støtte ham.

Inden løbets første etape gik han så fra Astanas holdbus og hen blandt tilskuerne i startbyen Noirmoutier-en-l'île for hilse på mor og far. Med tilbage havde han en pakke under armen, som han havde fået af sin mor.

»Mine forældre er jo altid med, og de er mine trofaste følgesvende, og det har de altid været gennem hele min karriere. Det er meget hyggeligt. Mor har jo lavet sådan en lille kalenderpakke, og det er meget sjovt med lidt hjemmefra. Det er dejligt at vide, at de er her. Det sætter jeg pris på, fortæller Michael Valgren til B.T.«

Var det den kasse, du havde med tilbage?

»Ja, jeg fik en kasse, hvor der er en masse pakker i. Jeg fik også noget lignende sidste år, hvor der var ti forskellige, og jeg fik blandt andet et billede af hende, som stod på natbordet og sådan noget. Der er lidt af hvert - alt fra små, søde ting til nogle mere personlige ting.«

Og har du så fået en til hver dag den her gang?

»Jeg tror, der var 20 i alt. Det håber jeg i hvert fald, for det kunne være lidt sjovt at åbne en ny hver dag, siger Valgren.

Astana-danskeren virkede inden starten på årets Tour de France som en mand med selvtillid og overskud.

»Jeg er spændt. Det bliver fedt at komme i gang. Det er det største, og man kan allerede nu se alle de mennesker, der er her. Det bliver fedt at skulle ud og køre noget væddeløb, afsluttede Michael Valgren.