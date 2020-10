Coronaen har tirsdag morgen leveret en kæberasler af dimensioner til det italienske cykelløb Giro d'Italia.

To af løbets største stjerner, Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) og Michael Matthews (Team Sunweb), er taget ud af Grand Touren med en positiv covid-19-test.

Hele Mitchelton-Scott-holdet har samtidig trukket sig, da adskillige stabsmedlemmer har fået konstateret virussen.

I alt er otte personer testet positive for coronavirus i Giroen i forbindelse med en testrunde gennemført i løbet af de seneste dage.

Lørdag trak Simon Yates sig fra Giroen med en positiv covid-19-test. Nu er hele hans hold ude af den italienske Grand Tour. Foto: LUCA BETTINI Vis mere Lørdag trak Simon Yates sig fra Giroen med en positiv covid-19-test. Nu er hele hans hold ude af den italienske Grand Tour. Foto: LUCA BETTINI

Midt i virvaret står den danske EF Pro-sportsdirektør Matti Breschel.

»Situationen er ude af vores hænder. Vi kan intet gøre. Vi er glade for, at vi ikke har positive test på vores hold, og så fortsætter løbet nu. Det er det, rytterne skal koncentrere sig om,« siger Breschel til B.T. og fortsætter:

»Men jeg er ikke så hysterisk. Man kan ikke gøre noget ved det. Man kan gå rundt og være bange, men det er spild af energi. Men der er ingen tvivl om, at man skal være 100 procent opmærksom på, hvor man sætter sine fingre, hvem man ser – og så skal man tage afstanden mellem folk alvorligt.«

Matti Breschel undrer sig over, at Giro-arrangøren RCS Sport intet har meldt ud til holdene.

Matti Breschel debuterer som sportsdirektør i en Grand Tour for EF-holdet. Foto: Keld Navntoft Vis mere Matti Breschel debuterer som sportsdirektør i en Grand Tour for EF-holdet. Foto: Keld Navntoft

»Vi har ikke fået særlig meget at vide. Vi har faktisk intet fået at vide. Vi venter stadig på en officiel udmelding,« forklarer han tirsdag morgen.

Feltets boble er nu brudt, og det får flere eksperter til at stille spørgsmålet, om Giroen bliver gennemført. Det er Matti Breschel ikke i tvivl om.

»Vi kører videre – i hvert fald indtil vi hører andet. De er ikke så strikse i Italien, som de eksempelvis er ved Tour de France. De har været påpasselige med at gå ud at sige, at de vil stoppe løbet, hvis så og så mange testes positive.«

»Arrangøren ved godt, hvor vigtigt det her løb er for rytterne, holdene og det italienske publikum. Så længe der er et cykelløb, fortsætter vi og koncentrerer os om det.«

Den australske Team Sunweb-stjerne Michael Matthews er testet positiv for covid-19. Foto: SEBASTIEN NOGIER Vis mere Den australske Team Sunweb-stjerne Michael Matthews er testet positiv for covid-19. Foto: SEBASTIEN NOGIER

Spørgsmålet er nu, om Giroen får lov at fortsætte.

Det er i sidste ende op til UCI eller den italienske regering at beslutte.