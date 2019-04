Den belgiske veteran Philippe Gilbert var hurtigst i den afgørende duel med Nils Politt i Paris-Roubaix.

Den belgiske cykelstjerne Philippe Gilbert er tilsyneladende umulig at slide op.

Quick-Step-rytteren føjede endnu en stor sejr til sit imponerende cv, da han kørte først over stregen i den 117. udgave af Paris-Roubaix søndag eftermiddag.

Gilbert slog tyskeren Nils Politt (Katusha) i spurten på velodromen i Roubaix, efter at de to var kørt fra alle konkurrenterne i løbets slutfase.

Dermed har den 36-årige belgier vundet fire af cykelsportens fem monumenter. Tidligere i karrieren har han triumferet i såvel Liège-Bastogne-Liège, Flandern Rundt og to gange i Lombardiet Rundt.

Gilbert og Politt var oprindeligt en del af en gruppe på seks stærke ryttere, der slap fri med omkring 40 kilometer til målstregen.

De havde selskab af sidste års vinder, Peter Sagan (Bora), Wout van Aert (Jumbo-Visma), Sep Vanmarcke (Education First) og Gilberts holdkammerat Yves Lampaert.

Van Aert var den første, der røg af, og med 14 kilometer igen kom løbets afgørende øjeblik, da Nils Politt i en hidsig forcering stak af fra de øvrige udbrydere.

Gilbert og Vanmarcke fulgte efter, men både Lampaert og Sagan hang bagved og kunne se trioen køre længere væk. En defekt ødelagde Vanmarckes muligheder, og så skulle Politt og Gilbert afgøre løbet imellem sig.

Her var Gilbert stærkest i spurten, mens Lampaert kørte ind på tredjepladsen og dermed sørgede for to Quick-Step-ryttere på podiet.

Sagan vekslede sin sejr i fjor til en femteplads.

Otte ryttere med dansk pas var til start i løbet, og flere af dem viste sig frem. Bare ikke i finalen.

Danskerne var ivrige efter at komme væk i løbets tidlige fase, hvor Magnus Cort (Astana), Mads Pedersen (Trek) og Mads Würtz Schmidt (Katusha) blandt andre forsøgte sig uden held.

Education First-danskeren Matti Breschel fik hul sammen med en gruppe, men blev hurtigt halet ind igen af det jagtende felt.

Würtz skabte det bedste danske resultat ved at blive nummer 33. Han var 8 minutter og 14 sekunder efter Gilbert på målstregen.

/ritzau/