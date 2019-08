»Jeg kunne mærke lidt ømhed om aftenen omkring mine ankler. Så vågnede jeg næste morgen og kunne ikke komme ud af sengen. Det var på den hårde måde.«

Mandag offentliggjorde danske Matti Breschel sin beslutte om at stoppe cykelkarrieren ved udgangen af sæsonen. Karrieren har været lang og glorværdig, men det har hans forår ikke.

Først på året blev Matti Breschel nemlig ramt af såkalt psoriasisgigt, som i det lange løb har gjort det umuligt for den 34-årige dansker at fortsætte sin cykelkarriere. Derefter fulgte nogle hårde og lange måneder, og selvom gigten ikke har været den eneste grund til, at Breschel stopper, har den skubbet beslutningen på vej.

»Beslutningen har været undervejs noget tid. Så fik jeg den dér gigtsygdom i februar og har kæmpet meget med den. Det har gjort beslutningen om at stoppe noget nemmere,« siger Matti Breschel til B.T.

Jeg tror, at jeg stillede lidt af mig selv, den dag, jeg stod af i Giroen. Matti Breschel, EF Education First

»Det har egentlig ikke så meget været på grund af smerterne som på grund af medicinen og de efterfølgende bivirkninger. Den gjorde, at jeg havde svært ved at hænge sammen i træningen og helt generelt. For mig var det rimelig kradsbørstigt.«

Den nye virkelighed ramte EF Education-First rytteren hårdt. Så hårdt, at han en omgang sov 15 timer i døgnet grundet medicinen, samtidig med at han skulle være far og professionel cykelrytter.

Matti Breschel forsøgte dog at fortsætte indtil Tour de France-starten i 2021. Men hurtigt indså han, at det ikke kunne lade sig gøre. Han havde ikke niveau til at køre cykelløb på World Tour-niveau længere.

»Jeg havde et meget slemt anfald, hvor jeg hverken kunne det ene eller det andet. Jeg måtte kravle rundt, kravle op i min seng,« fortæller han.

epa06816226 Matti Breschel from Denmark of Team EF Education First - Drapac P/B Cannondale in action during the 9th stage, a 34, 1 km time trial in Bellinzona, Switzerland, at the 82. Tour de Suisse UCI ProTour cycling race, on Sunday, June 17, 2018. EPA/GIAN EHRENZELLER Foto: GIAN EHRENZELLER Vis mere epa06816226 Matti Breschel from Denmark of Team EF Education First - Drapac P/B Cannondale in action during the 9th stage, a 34, 1 km time trial in Bellinzona, Switzerland, at the 82. Tour de Suisse UCI ProTour cycling race, on Sunday, June 17, 2018. EPA/GIAN EHRENZELLER Foto: GIAN EHRENZELLER

Men så tog han en beslutning om at træne sig op til Giro d'Italia for at se, om han kunne gennemføre.

»Jeg satte mig for at køre Giroen. Hvis jeg så kom igennem og følte, at det var gået godt, så kunne jeg kæmpe om at blive på World Touren et par år mere. Men det gik sgu ikke. Det kunne jeg ikke. Overhovedet.«

Matti Breschel stod af på fjerde etape af årets Giro d'Italia. Og det bliver alt at dømme et øjeblik, som danskeren husker resten af sit liv. Det var nemlig dér, at han besluttede sig for at stoppe som professionel cykelrytter.

»Jeg tror, at jeg stillede lidt af mig selv, den dag, jeg stod af i Giroen. Det var faktisk lidt af en lettelse for mig at tage den beslutning. For jeg havde ondt af helvedes til,« siger Matti Breschel.

Det gjorde mig i dårligt humør og har smittet af på os allesammen i familien. Matti Breschel, om sin manglende motivation til at træne.

»Det var et vildt øjeblik, da jeg stod af cyklen. Men månederne op til havde været så pissehamrende hårde. Det var en kamp. Først fik jeg at vide, at jeg havde gigt, og det kunne jeg ikke rigtig acceptere.«

Nyheden smittede også af på Matti Breschels humør. Der gik rigtig meget gennem rytterens hovedet i foråret, indtil han erkendte, at det ikke var muligt at fortsætte. Og det var svært at acceptere, at det var slut. Fordi livet på en cykel er en del af hans identitet.

»Jeg manglede motivation til at træne. Og jeg vidste godt, hvad der ville ske, hvis ikke jeg gjorde det. Det gjorde mig i dårligt humør og har smittet af på os allesammen i familien. Men jeg kan mærke, at beslutningen har gjort mig glad igen, og det er fanme dejligt.«

Matti Breschel stiller cyklen fra sig efter flere flotte resultater. Blandt andet har han vundet både sølv- og bronzemedaljer ved VM i landevejscykling, hvor det også er blevet til en fjerdeplads.

Danskeren vandt også en etape i Vuelta a Espana.

»Jeg har kørt i 15 år, og jeg er fuldt ud tilfreds med min karriere. Jeg har fået det ud af det, som jeg gerne ville. Derfor er beslutningen også blevet nemmere for mig. Det sidste års tid har jeg manglet motivationen i forhold til at give 110 pct. På en måde er jeg blevet mæt,« siger Matti Breschel.

Efter måneder tidligere på året, der »irriterede mig (ham, red.) af helvedes til,« ser cykelrytteren nu frem til at køre sæsonen færdig.

Mandag kører han karrierens sidste løb på dansk grund, når der køres Tour de Charlottenlund.

»Holdet har tilbudt mig at stoppe med det samme, men jeg vil gerne forsøge at gøre det her færdigt for min egen skyld,« siger Matti Breschel, der håber på at slutte til Paris-Tour, Il Lombiardia eller Japan Cup Cycle Road Race, der alle køres i oktober.

Nu arbejder den danske rytter på, hvad der skal ske i fremtiden. Mulighederne er flere, men lige nu er der en ting, han ser frem til.

»Det er en stor beslutning at skulle stoppe efter så mange år. Cyklingen er jo et eller andet sted en del af min identitet. Men lige nu glæder jeg mig bare til ikke at skulle lide så meget mere,« siger Matti Breschel og tvinger et skævt smil frem.

Og ganske rigtigt. Han ligner en mand, der glæder sig.