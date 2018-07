Han har vundet OL-guld. To gange endda som banerytter. Han har vundet Paris-Nice og Criterium du Dauphine. Og nu vinder han Tour de France.

Men 32-årige Geraint Thomas er kun lige startet. For tre uger siden var han verdens bedste hjælperytter. Søndag synes hans Sky-kaptajn, Chris Froome, muligvis, at han er den værste. For prinsen har kuppet kongen og kører ind i Paris med den gule trøje som bevis.

»Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det er bare overvældende. Jeg har ikke tænkt på det overhovedet… Jeg har vundet Touren, mand!,« sagde Geraint Thomas.

Geraint Thomas krammer sin kone Sara Elen, efter han kørte i mål i Espelette. Foto: Christophe Ena Vis mere Geraint Thomas krammer sin kone Sara Elen, efter han kørte i mål i Espelette. Foto: Christophe Ena

Det har han nemlig - med et minut og 51 sekunder ned til hollandske Tom Dumoulin og næsten to et halvt minut ned til Chris Froome. For den firedobbelte Tour-vinder og Sky-kaptajn fik en lille oprejsning på enkeltstarten lørdag, da han vandt sin tredjeplads tilbage fra slovenske Primoz Roglic.

Et stort plaster på et Team Sky-sår, der er blevet overhældt med alskens væsker fra hadefulde Tour-tilskuere, spyttet på og slået efter. Chris Froomes salbutamol-sag fulgte ham ind i Touren, og mens pistolerne var rettet mod Froome, løb Geraint Thomas med kronjuvelerne.

»Jeg troede på, at jeg kunne slå drengene her, men at gøre det på den største scene af dem alle gennem tre uger, det er sindssygt,« lød det fra Geraint Thomas.

Geraint Thomas kører i mål på næstsidste etape af Touren som vinder af løbet. Foto: Christophe Ena Vis mere Geraint Thomas kører i mål på næstsidste etape af Touren som vinder af løbet. Foto: Christophe Ena

Gennem hele Touren har forholdet mellem Geraint Thomas og Chris Froome været et tema. Kørte Thomas for sig selv eller for Froome? Det lugtede lidt af dengang, hvor Chris Froome selv var hjælperytter, men tydeligt stærkere end sin daværende kaptajn Bradley Wiggins.

På hvert eneste spørgsmål har Geraint Thomas svaret respektfuldt, at Chris Froome er kaptajnen, at Touren er lang og slutter i Paris, og at Froome er en mere stabil rytter end ham.

Men i Espelette så det ud til at gå op for Geraint Thomas, hvad der er sket. Glædestårerne trillede ned ad kinderne på waliseren, da han trillede ind over målstregen som nummer tre på dagen, men nummer et i år. Og undervejs måtte han afbryde et interview på grund af glædestårer.

»Sidste gang, jeg græd, var, da jeg blev gift. Jeg ved ikke, hvad der er sket med mig,« sagde Geraint Thomas, der havde svært ved at sætte ord på oplevelsen.

»Jeg kan ikke tale. Det er bare utroligt.«

Geraint Thomas jubler på podiet i Espelette. Foto: MARCO BERTORELLO Vis mere Geraint Thomas jubler på podiet i Espelette. Foto: MARCO BERTORELLO

Geraint Thomas kører altså ind på Champs-Elysees i den gule trøje, som vinderen af løbet foran Tom Dumoulin og Chris Froome. Og helt nede som nummer 12 finder man danske Jakob Fuglsang næsten 20 minutter efter vinderen. Podiedrømmen var langt væk, men det betyder ikke, at det har været en dårlig dansk Tour. Søren Kragh Andersen kørte en imponerende femteplads ind på lørdagens enkeltstart, Michael Valgren har været flyvende og Magnus Cort har gjort det, som ingen dansker har kunnet i ni år.

Han vandt en etape i årets Tour de France. Og han går efter at gøre det igen i Paris. På den største scene af alle. Hvis det sker, kan han få lov at dele bare en anelse af spotlightet med Geraint Thomas. Men kun en anelse. For Geraint Thomas har de seneste tre uger været verdens bedste cykelrytter.