Peter Sagan blev voldsomt forstyrret af høje parringslyde, da han skulle sove før 7. etape i Tour de France.

Peter Sagan og Bora-Hansgrohe-holdet fik sig en irriterende overraskelse, da de lagde sig til at sove på Golfhotellet i Bruz torsdag aften som optakt til 7. etape.

Her blev Peter Sagan nemlig forstyrret voldsomt af flere hundrede frøer, der hyggede sig gevaldigt i den franske aftenluft.

Frøerne havde ganske enkelt gang i en ordentlig parringsleg, hvor lydende var så høje, at det kostede Tourens grønne trøje og holdkammeraterne en del af den ellers vigtige nattesøvn.

»Det var modbydeligt. Oveni det havde de heller ikke aircondition i rummet,« fortalte Peter Sagan efter 7. etape til TV2 Norge.

Frøer hold Peter Sagan vågen under Tour de France (arkivfoto) Foto: STINE LARSEN Vis mere Frøer hold Peter Sagan vågen under Tour de France (arkivfoto) Foto: STINE LARSEN

Peter Sagans holdkammerat hos Bora-Hansgrohe, Maciej Bodnar, havde også store søvnproblemer.

»Lige før jeg skulle lægge mig til at sove, tænkte jeg, at det her var et fint hotel. Men så kom frøerne... Vi spiste ret sent, og vi var først færdige klokken 22.30. Det er ikke nemt at lægge sig klokken 23,« siger Bodnar ligeledes til TV2 Norge.

Dylan Groenewegen slog både Fernando Gaviria og Peter Sagan i spurten på Tourens 7. etape. (AFP PHOTO / Philippe LOPEZ) Foto: PHILIPPE LOPEZ Vis mere Dylan Groenewegen slog både Fernando Gaviria og Peter Sagan i spurten på Tourens 7. etape. (AFP PHOTO / Philippe LOPEZ) Foto: PHILIPPE LOPEZ

Måske var det også den manglende søvn, der spillede ind, da Peter Sagan ikke formåede at følge med vinderen Dylan Groenewegen på 7. etape.

8. etape

Du kan følge 8. etape live hos B.T. lørdag kl. 13.