Sexisme, grænseoverskridende opførsel og egentlige overgreb.

Den 30-årige belgiske cykelrytter Tara Gins har oplevet det hele i sin karriere i den mandsdominerede sportsgren – vel at mærke uden at det har fået konsekvenser.

Nu er hun paradoksalt nok selv blevet fyret, fordi hun har medvirket i et 'upassende' fotoshoot.

'Jeg havde en mundtlig aftale om at slutte mig til et hold, og jeg så virkelig frem til det. Det er det, jeg elsker at lave. Jeg vil ind i holdbilen og vil virkelig gerne lære,' skriver rytteren, der indstillede karrieren i 2018.

Aftalen var, at hun i år skulle fortsætte karrieren som sportsdirektør på et unavngivet herre-cykelhold, men det blev der pludselig sat en stopper for.

'Et fotografi i en bog er åbenbart blevet et problem for nogen. Jeg har faktisk ikke noget imod, at aftalen er blevet revet i stykker.'

'Det er nok det bedste. For jeg gider ikke arbejde med folk, som ikke sætter pris på mine evner, og som ikke skiller sig ud fra flokken,' forklarer Tara Gins via sin Instagram-profil.

Hun har dog ingen forståelse for, at billederne skulle føre til så alvorlige konsekvenser:

'De her billeder gjorde ingen skade. Men de er åbenbart for upassende til, at jeg kan arbejde sammen med ryttere. Det billede er åbenbart vigtigere end mine evner og min erfaring.'

Tara Gins har kørte professionelt fra 2016 til 2018 og har siden arbejdet som sportsdirektør og løbsleder i kvindeudgaven af semiklassikeren Driedaagse Brugge-De Panne.

Hun sætter i forbindelse med fyringen ord på, at hun igen og igen har været udsat for uhyrlige oplevelser i sin tid i cykelfeltet.

'Jeg har haft så mange negative oplevelser med hold, chefer og soigneurer. Jeg blev bogstavelig talt overfaldet,' skriver Tara Gins og sætter ord på den grusomme oplevelse:

'En holdmekaniker kravlede ind til mig i badet efter træning. Jeg er blevet kysset af personale, selv om jeg ikke ønskede det. Jeg var nødt til at skubbe folk væk. En sportsdirektør sagde til mig, at jeg så liderlig ud.'

Tara Gins ønsker med sit opslag at sætte fokus på den dobbeltmoral, som hun mener er rodfæstet i cykelsporten. At hun skulle miste sit job, mens mændene bag de førnævnte overgreb stadig er i sporten.

'Jeg har prøvet at løse det her på min egen måde. Men det gør det endnu mere frustrerende, at mine muligheder nu er blevet fjernet af de her – undskyld jeg siger det – dobbeltmoralske fjolser. Jeg er stoppet med at køre løb og vil bare gerne fortsætte med at gøre det, jeg sætter pris på, og gå efter mulighederne. Men uheldigvis er det bare sådan, at man som mand kan tillade sig lidt mere her i verden.'

Siden Tara Gins opslag er støtten væltet ind på sociale medier.

Flere undrer sig samtidig over, at mandlige cykelstjerner som Chris Froome og Mario Cipollini før har deltaget splitterravende nøgne i fotoserier, mens Gins måtte miste sit job efter en lignende billedserie.