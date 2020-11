Britisk cykling er blevet ramt af et chok.

Banelandstræneren for de succesfulde mandlige sprintere, Kevin Stewart, er blevet fyret med øjeblikkelig virkning.

Daily Mail skriver, at Stewart har fået sparket, efter han var ‘blevet for tæt med en kvindelig rytter og sendte upassende beskeder’.

Mediet har set den mail, som British Cycling har sendt rundt til rytterne efter fyringen.

Her fremgår det, at Kevin Stewart har modtaget flere advarsler, før endte med at få en fyreseddel. Samtidig angives der i mailen fire konkrete grunde til opsigelsen af Stewart:

‘Et langvarigt mønster af upassende forhold til ryttere’.

‘Alvorlig ulydighed ved ikke at følge den specifikke retning fra præstationsdirektøren omkring forhold til ryttere og professionelle grænser’.

‘Alvorlig upassende brug at elektronisk kommunikation’.

‘handlinger der bringer britisk cykling i miskredit’.

Ifølge Daily Mail har Kevin Stewart selv undskyldt for sin opførsel.

»Jeg beklager helhjertet min opførsel over for holdet, og jeg anerkender, at den ikke har været acceptabel,« siger han.

Kevin Stewart var ellers udset til at føre de britiske baneryttere i sprintdisciplinerne - heriblandt den seksdobbelte OL-guldvinder Jason Kenny - frem mod nye triumfer i Tokyo til sommer. Men nu skal forbundet altså have fundet en ny landstræner.